「実は、自宅を売り出し中なんですよ」──そう話すのは、俳優・コメディアンとして活躍するなべおさみさん。86歳となった今も矍鑠としていて理路整然と話す姿からは年齢を考じさせない。なべさんの自宅は、東京・世田谷の閑静な桜並木道に沿って立つ敷地面積150坪、築35年6SLDKの3階建ての大邸宅だ。幅広い人脈でプロゴルファーの"ジャンボ尾崎"こと尾崎将司さん（享年78）や元横綱の輪島大士さん（享年70）が寝泊まりに訪れるなど、話題となった家でもある。

【写真を見る】現在86歳のなべおさみさん、世田谷150坪の邸宅に飾られていた「ツタンカーメン」

現在、売りに出されている豪邸の値段は6億7500万円。本人を直撃すると、慣れ親しんだマイホームの売却理由と、終活を始めたことを明かしたのだった──。【前後編の前編】

──なぜ、自宅を売却することを決断したのでしょうか？

「誰もがいずれは親がいなくなる。親の死後、相続問題で人間は醜い戦いが始まるのがほとんどです。それを考えたときに、自分も年齢的にそろそろキチンとしなきゃいけないって思ったんです」

──家族との思い出や慣れ親しんだ自宅を手放すことに、寂しさはありませんでしたか。

「"家はオトコのものじゃない"というのが僕の持論で、家は女房が住む場所だと思います。女房が10年前に亡くなっちゃってからは、僕の家ではない気がずっとしていて、家を売る決断は簡単でした。それに従い、家中の持ち物を断捨離し始め、レコード、書籍類、音響、家具などを整理しています」

──自宅のなかで想いで深い場所などはありますか。

「トイレですね（笑）。僕の家のトイレには引き出しや机が出し入れできて、そこで物も書けるし、音楽も聴ける。テレビも電話もあるんです。本棚にはビッチリ本もありますよ。人の家に行っても気になったらトイレを掃除してしまうほどで、自宅のトイレにはこだわりました」

──ほかにもこだわりはあったりしますか。

「音響でした。玄関でもサウナでも、ワンタッチでセットしてある音楽が流れるように作りました。ある歌手が家に訪ねてきたときに、その人が玄関に入った瞬間に本人のレコードが流れる、なんてことをしていました」

──そんななかでも、家宝などはあったりしますか。

「結婚20年目に子どもたちをエジプトからローマ、パリ、スイスと2週間の子別れの儀式としてヨーロッパ旅行へ連れて行ったんです。そしたら、展示会などで1年のほとんど世界各地を回っているツタンカーメンが、たまたまエジプトのカイロ美術館に展示されていました。そのとき、ツタンカーメンが言ったんですよ。『私を買って下さい』って。それでレプリカ探しの旅となりました」

──ツタンカーメンに憑りつかれたんですね。レプリカはすぐに見つかったのでしょうか。

「エジプトにはよい細工のレプリカがありませんでした。ところが、イタリアで偶然出会ったのです。バチカン宮殿に行ったときに、入口のお土産屋に入ったら、素晴らしい出来のツタンカーメンが飾られていました。

フィレンツェの芸術家が作ったもので、呆れるほど高かったです。船で3〜4カ月かかって日本に届きました。ところが、ツタンカーメンを飾る場所が私の家にはなかったんです……」

──まさか、それで……!?

「そう、このツタンカーメンを飾れる家を作ろうと、思い立ちました。ちょうど結婚して20年で、妻への贈り物として。そのときに建てた家がここなんです。そのツタンカーメンは、今も玄関で見守ってくれています。でも、今度引っ越しする予定の家は築50年以上40坪の家です。さて、どこに置くか。今から楽しみです」

──築50年以上となると、メンテナンスも大変そうですが。

「そこはそれ。リフォームする楽しさがあるでしょ。ベッドもテーブルもソファーも買い換えますし、また新しいものを作っていく楽しさがあります。僕も人生の最終コーナーに差し掛かりましたが、実に『楽しいな』って思えているんです」

（後編につづく）