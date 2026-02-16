¥×¥ì¥ß¥¢Àª¤â¡ÈÅ¥¤ó¤³¥µ¥Ã¥«¡¼¡É!! 4ÉôËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À±ÑÂåÉ½GK¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤³¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¹¥¤¡×
¡¡15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Î¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó(4Éô)ÂÐ¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÏÅ¥¤Ç¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤¬1-0¤Î¾¡Íø¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª¤Î°Ò¸·¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÏÄ¹¤¯¹ß¤êÂ³¤¤¤¿±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÅ¥¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÎ¯¤Þ¤ëÎô°¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¤³¤Î´Ä¶¤Ë¶ìÀï¡£»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1ËÜ¤òDF¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î¤¬·è¤á¤Æ¿É¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¡¼¥Æ¥ë´ÆÆÄ¤Ï4Éô¤Ê¤¬¤é1ÅÀº¹¤ËÍÞ¤¨¤¿Áª¼ê¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀÎ²û¤«¤·¤¤¥«¥Ã¥×Àï¤À¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤òÁí³ç¡£¸·¤·¤¤´Ä¶¤¬1871Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×¤Î²áµî¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½GK¥µ¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤Ï¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤³¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£¥í¥Ö¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º´ÆÆÄ¤â¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¶ì¸À¤òÄè¤µ¤º¡¢¡Ö¾¯¤·²û¤«¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ20À¤µª¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
