HANA¥Á¥«¤¬¥Ó¥è¥ó¥»¡ÖListen¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÇ®¾§¡ª¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤ÆÎÞ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð
HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤ÎCHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¤¬¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Î³Ú¶Ê¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö´¶Æ°¤·¤«¤Ê¤¤¡×HANA¥Á¥«¤¬¥Ó¥è¥ó¥»¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¦¡ÖCold Night¡×¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖCold Night¡×MV
¢£HANA¥Á¥«¤¬±Ç²è¡Ø¥É¥êー¥à¥¬ー¥ë¥º¡Ù¤Î·àÃæ²Î¤òÇ®¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë
¤³¤ì¤ÏHANA¤Î¿·¶Ê¡ÖCold Night¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡ÖCold Night¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤ÎÂè2´ü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤À¡£
MV¤Ç¤ÏCHIKA¼«¿È¤Î²áµî¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À®²Ì¤ò½Ð¤»¤º¶ìÇº¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£MV¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥·ー¥ó¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿CHIKA¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç¤ÏÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CHIKA¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ø¥É¥êー¥à¥¬ー¥ë¥º¡Ù¤Î·àÃæ²Î¡ÖListen¡×¡£¥¼¥Ã¥±¥ó¤òÉÕ¤±¤¿CHIKA¤ÏÆ²¡¹¤È¤Î¤Ó¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¿À·Ð¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö¥«ー¥Ã¥È¡ªºÇ¹â¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤ÆÎÞ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥·ー¥ó¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¾§ÎÏ¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¡×¡Öµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö²ÎÀ¼¤¤ì¤¤¤À¤·È¯²»ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£