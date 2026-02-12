ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が１５日、インスタグラムを更新。「皆さんがネイルを褒めてくれるのも嬉しい」とつづった。

戸塚は金メダルを獲得した際、演技とともにキラキラに輝くネイルにも注目が集まり、「金を取れるように」と金色も入れてもらったことを明かしていた。

このネイルの舞台裏について、プロスノーボーダーで現在はネイリストである今井胡桃さんがインスタグラムで投稿。「ネイリストになろうと思った理由はネイルで気分を上げて、元気付けれる人になりたかったから！！優斗の爪はキラキラしてなきゃ！と思って決勝の前日に気合い入れも兼ねてネイルしました」とつづった。

今井さんは４年前の北京五輪、スノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）に出場。大会後に現役を引退した。今大会は現地で応援。戸塚が今井さんを抱きしめる様子も話題となり、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の日本語公式Ｘでも「大切な瞬間は大切な人と」と、伝えられた。フォロワーからは「いい写真すぎる」、「素敵な写真」、「ネイルやってあげたのかな？」、「マジで泣いた」などの声が寄せられていた。