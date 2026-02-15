Image: SEKAIRO

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ジムで運動しようと決めたはずなのに、気づけばソファでスマホを触っている…。そんな経験、ありませんか？

やる気はあるのに身体が動かない原因、実は「準備の面倒くささ」にあるのかも。今回は、そんな運動への重い腰を軽くしてくれるアイテム「Wingbo」を紹介します。

準備は10秒程度。運動までの「心の壁」を低くする

Image: SEKAIRO

運動を始めようと思ったとき、一番のハードルは「準備」ですよね。ウェアに着替えて、重い器具を引っ張り出して、スペースをつくる…。この一連の作業を思うと、「今日はもういいかな」とつい後回しにしてしまいがちです。

「Wingbo」の良さは、準備が10秒ほどで終わる手軽さにあります。壁に立てかけてあるボードを床に置き、ハンドルを握るだけ。「よし、やるぞ！」と気合を入れる前に、もう動き始められる。意志の力に頼りきらず、自然に運動に入りやすい導線ができます。

隙間に収まるサイズ感

Image: SEKAIRO

「出しっぱなしにすると邪魔だけど、片付けると出さなくなる」そんな自宅トレーニングの悩みにも、しっかり配慮されています。スリムで軽いボード形状なので、使い終わったらソファの下や家具の隙間にスッと収納。

出し入れがスムーズだと、例えばお湯を沸かしている数分間や、テレビのCM中といった日常のちょっとした隙間時間にも活用しやすくなります。

続けても飽きないメニューの豊富さ

Image: SEKAIRO

コンパクトな見た目ですが、これ1台で筋トレからピラティス、ストレッチまで、200種類以上のメニューに対応しているのも特長。

「今日はデスクワークで身体が固まったからストレッチ中心に」「明日はしっかりお腹周りの運動を」というように、その日の体調や気分に合わせてメニューを選べるのは嬉しいポイントです。

脚やお尻、体幹、二の腕など、気になる部位をバランスよく動かせて、自分専用の小さなジムが部屋の片隅にあるような感覚。選ぶ楽しみがあるから、無理なく習慣につながりそうです。

もし今までフィットネスが続かなかったとしても、それはツールや環境がライフスタイルに合っていなかっただけかもしれません。「Wingbo」は、運動を始めるまでの手間を省き、暮らしの中に溶け込むようにデザインされています。

頑張って重い腰を上げるのではなく、気づけば身体が動いている。そんな毎日を、この1台から始めてみるのはいかがでしょうか。「時間がない」「場所がない」といった悩みをお持ちの方こそ、試してみる価値があるかもしれません。製品のより詳しい仕様や、実際に取り入れている方の使い方は、以下リンクでチェックできます。

1台で全身200種超！10秒起動で毎日続く省スペース家トレでダイエット筋トレ習慣 37,000円 超超早割 26%OFF machi-yaで見る

>>1台で全身200種超！10秒起動で毎日続く省スペース家トレでダイエット筋トレ習慣

Image: SEKAIRO

Source: machi-ya