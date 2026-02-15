ダルビッシュの佇まいにファン「オーラが凄い」

ファン“待望”のアドバイザーが宮崎に君臨した。野球日本代表「侍ジャパン」の臨時アドバイザーを務めているダルビッシュ有投手（パドレス）が14日、宮崎合宿に参加。合宿初日は投手陣のキャッチボールやブルペン投球を見守った。

ダルビッシュは右肘の手術で今季は全休する見込みだが、侍ジャパンのアドバイザーとして宮崎合宿に参加。この日、ブルペンに入った松本裕樹投手（ソフトバンク）と北山亘基投手（日本ハム）の投球を視察。松本とはトラックマンのデータを2人で見ながら話し込み、北山にはカーブのリリースを指導していた。

そんな光景をSNSなどで目撃したファンは「オーラが凄い」「カッコよすぎる」「こんな場面が見られるなんて」「カッコ良すぎないかこのアドバイザー」など歓喜の声を上げていた。

ダルビッシュはブルペン投球を視察後は、サブグラウンドに移動して吉見一起、能見篤史両投手コーチと“3者会談”。その後は前回大会でチームメートだった高橋宏斗投手（中日）と15分ほど談笑した。右肘手術の影響でマウンドに上がることはないが、今大会は臨時アドバイザーとして連覇を後押しする。（Full-Count編集部）