■ミラノ・コルティナオリンピック™（日本時間13日、イタリア・テーゼロ・クロスカントリースキー場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

クロスカントリースキーの男子10kmフリーが行われ、日本の山粼大翔（22、となみ衛星通信テレビSC）が日本勢トップとなる22分14秒6の30位でフィニッシュした。

平昌五輪で3個、北京五輪で2個の金メダルを獲得している王者J.H.クレボ（ノルウェー）が20分36秒2で優勝。今大会早くも3個目で、冬季オリンピック史上最多タイとなる通算8個目の金メダルを獲得した。今後もチームスプリントなどの種目が控えているため、史上最多更新も射程に捉えた。

日本勢は廣瀬崚（25、T.A.C Ski Team）は33位、馬場直人（29、中野土建スキークラブ）が35位だった。

レース後、山粼は「自分の得意種目なので、上手くレースをまとめられた」と10劵侫蝓爾鮨兇衒屬蝓⊇蕕慮淮悗鮟えたことに「緊張するところもあったが最後は楽しめた。やり切れたかな」と話した。

【クロスカントリー 男子10kmフリー結果】

1）J.H.クレボ（ノルウェー） 20分36秒2

2）M.デロージュ（フランス） 20分41秒1

3）E.ヘデガート（ノルウェー） 20分50秒2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

30位）山粼大翔 22分14秒6

33位）廣瀬崚 22分18秒9

35位）馬場直人 22分21秒5

