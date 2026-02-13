yutoriが、ミニアルバム『心の微熱』を3月4日にリリースすることを発表した。

本作は、配信シングル「愛してるって嘘ついた」「数％のハッピーエンド」を含む全6曲入りのミニアルバム。様々な愛を歌ったラブソングだけでなく「弱い自分を肯定し、寄り添いたい」というyutoriらしさが色濃く出ているミニアルバムになっているという。

『心の微熱』ジャケット写真

そして、ミニアルバムより「僕らは孤独だ」が本日先行配信された。「僕らは孤独だ」と高らかに歌いながら、「孤独だからこそ、自分の人生を遊びつくそう」という願いが込められた1曲に仕上がっているとのことだ。

さらに、3月より開催される全国ツアーのタイトルが＜yutori ONEMAN TOUR 2026”Bless you!”＞に決定し、追加公演として台北、ソウルでの海外公演が新たに決定した。yutoriにとって日本国外でのワンマンライブの開催は初めてとなる。チケットは日本国内からも入手可能となるため、合わせてチェックしてもらいたい。

◾️＜yutori ONEMAN TOUR 2026“Bless you!”＞ 2026年

3月28日（土）福岡 DRUM Be-1

3月29日（日）広島 SIX ONE Live STAR

4月4日（土）高松 DIME

4月18日（土）新潟 GOLDEN PIGS RED

5月9日（土）札幌 SAPPORO SPiCE

5月17日（日）仙台 darwin

5月30日（土）大阪 GORILLA HALL

5月31日（日）名古屋DIAMOND HALL

6月7日（日）神奈川 KT Zepp Yokohama ▼Extra Show

2026年6月21日（日）台北 MOONDOG

2026年6月27日（土）ソウル Musinsa Garage チケット受付中：https://w.pia.jp/t/yutori2026/