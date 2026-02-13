yutori、ミニAL『心の微熱』リリース決定＆先行シングル「僕らは孤独だ」本日配信。ツアーエクストラとして台北＆ソウルで初海外ワンマンライブ開催決定も
yutoriが、ミニアルバム『心の微熱』を3月4日にリリースすることを発表した。
本作は、配信シングル「愛してるって嘘ついた」「数％のハッピーエンド」を含む全6曲入りのミニアルバム。様々な愛を歌ったラブソングだけでなく「弱い自分を肯定し、寄り添いたい」というyutoriらしさが色濃く出ているミニアルバムになっているという。
そして、ミニアルバムより「僕らは孤独だ」が本日先行配信された。「僕らは孤独だ」と高らかに歌いながら、「孤独だからこそ、自分の人生を遊びつくそう」という願いが込められた1曲に仕上がっているとのことだ。
さらに、3月より開催される全国ツアーのタイトルが＜yutori ONEMAN TOUR 2026”Bless you!”＞に決定し、追加公演として台北、ソウルでの海外公演が新たに決定した。yutoriにとって日本国外でのワンマンライブの開催は初めてとなる。チケットは日本国内からも入手可能となるため、合わせてチェックしてもらいたい。
◾️ミニアルバム『心の微熱』
2026年3月4日（水）リリース
配信：https://kmu.lnk.to/KnB
▼収録内容
1.村人A
2.数%のハッピーエンド
3.爪色とグラスの縁
4.生活
5.愛してるって嘘ついた
6.僕らは孤独だ
▼先行配信「僕らは孤独だ」
https://yutori.lnk.to/BokurahaKodokuda
◾️＜yutori ONEMAN TOUR 2026“Bless you!”＞
2026年
3月28日（土）福岡 DRUM Be-1
3月29日（日）広島 SIX ONE Live STAR
4月4日（土）高松 DIME
4月18日（土）新潟 GOLDEN PIGS RED
5月9日（土）札幌 SAPPORO SPiCE
5月17日（日）仙台 darwin
5月30日（土）大阪 GORILLA HALL
5月31日（日）名古屋DIAMOND HALL
6月7日（日）神奈川 KT Zepp Yokohama
▼Extra Show
2026年6月21日（日）台北 MOONDOG
2026年6月27日（土）ソウル Musinsa Garage
チケット受付中：https://w.pia.jp/t/yutori2026/
関連リンク
◆yutori オフィシャルサイト
◆yutori オフィシャルX
◆yutori オフィシャルInstagram
◆yutori オフィシャルYouTubeチャンネル
◆yutori オフィシャルTikTok