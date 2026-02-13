この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

税理士・銀行員と意見が合わない経営者は倒産する理由と対策を徹底解説しますのでお見逃しなく！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「税理士・銀行員と意見が合わない経営者は倒産する理由と対策を徹底解説しますのでお見逃しなく！」と題した動画を公開。倒産させないプロとして1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、税理士と銀行員でアドバイスが180度異なる理由を解説した。



動画の冒頭で市ノ澤氏は、税理士と銀行員のアドバイスが食い違うのは、それぞれ「評価される人が違う」からだと断言する。税理士を評価するのは「社長」自身であり、多くの社長が節税を望むため、税理士は税金を減らす、つまり会社の利益を圧縮する方向でアドバイスをしがちである。その結果、社長から「良い仕事をしている」と評価される。



一方、銀行員を評価するのは「支店長や銀行本部」である。銀行員の仕事は企業に融資を実行することであり、そのためには融資先企業に利益を出してもらう必要がある。利益がたくさん出ている会社ほど、銀行からの評価は高まり、融資を受けやすくなる。したがって、銀行員は会社に利益を出すよう促し、結果として税金を多く納める方向のアドバイスをすることになるのだ。



では、社長はどちらを信用すれば良いのか。市ノ澤氏は「両方でもあり、自責思考でもある」と語る。どちらか一方の意見を鵜呑みにするのではなく、両者の立場と思惑を理解した上で、最終的な判断は社長自身が下すべきだというのが氏の結論だ。「税理士のせいで、銀行員のせいで会社がおかしくなった、というのは他責思考。そんな経営者は絶対に成功しない」と指摘する。



そのためには、社長自身が最低限の経営知識を身につけ、自社の目標（会社を成長させたいのか、現状維持で良いのか）を明確にすることが不可欠である。その上で、自社の考え方に合う専門家とパートナーを組むべきだと市ノ澤氏は説いた。すべては社長の選択であり、会社の未来は社長の責任にかかっているのである。