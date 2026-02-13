カーリング女子1次リーグ

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが12日（日本時間13日）に行われた。日本（フォルティウス）は延長死闘の末にデンマークに7-10で敗れ、痛恨の連敗発進となった。第1エンド（E）には思わぬ珍事が発生。日本時間未明の視聴者を仰天させた。

危うく相手のストーンを投げかけた。第1E、スキップ吉村紗也香の1投目。「よしっ」と気合を入れて投げようとしたが、手にしていたのはデンマークの赤ストーン。「待って、赤だな」とギリギリで気づき、無事に自軍の黄色ストーンを投じた。

日本カーリング協会の競技規則では「プレーヤーが相手チームのストーンを投球した場合は、そのストーンが静止するまで待ち、自分のチームのストーンをその場所に置く」と記されている。

日本は最大3点差から追いつく粘りを見せたが、延長第11Eでデンマークに屈した。初戦のスウェーデン戦に4-8で敗れており、これで連敗。1次リーグは10か国が総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出。日本は2018年平昌五輪でLS北見（現ロコ・ソラーレ）が銅、2022年北京五輪でロコ・ソラーレが銀メダルを獲得している。



