ピクサー没入型イベント「ピクサーの世界展」日本初上陸へ！ 映画を実物大で再現
ピクサー・アニメーション・スタジオの監修＆キュレーションのもと制作された映画のワンシーンを、実物大のスケールで再現した展覧会「ピクサーの世界展」が、3月20日（金・祝）から5月31日（日）までの期間限定で、東京・豊洲にあるCREVIA BASE TOKYOで開催される。
【写真】ピクサー没入型イベント「ピクサーの世界展」イベントの様子 『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』の世界に没入できる（7枚）
■リアルなセットでゲストをお出迎え！
今回開催が決まった「ピクサーの世界展」は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベント。
スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界7ヵ国9都市を巡回し、これまでに累計350万人以上を動員中の世界的大ヒット「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）が、ついに日本・東京に初上陸する。
本展では、『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』などの近年の話題作まで、24体以上の等身大のキャラクターたちが、映画の世界から飛び出し、リアルなセットでゲストを出迎える。
子どもから大人まで、あらゆる世代に、ピクサー作品がこれまで届けてきた「温かさ」「希望」「無限の想像力」を、そして忘れられない“冒険”と“思い出”を届けるという。
チケットは、2月20日（金）10時00分から前売券販売開始。詳しくはTBSチケット公式サイトで案内される。
【写真】ピクサー没入型イベント「ピクサーの世界展」イベントの様子 『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』の世界に没入できる（7枚）
■リアルなセットでゲストをお出迎え！
今回開催が決まった「ピクサーの世界展」は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベント。
本展では、『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』などの近年の話題作まで、24体以上の等身大のキャラクターたちが、映画の世界から飛び出し、リアルなセットでゲストを出迎える。
子どもから大人まで、あらゆる世代に、ピクサー作品がこれまで届けてきた「温かさ」「希望」「無限の想像力」を、そして忘れられない“冒険”と“思い出”を届けるという。
チケットは、2月20日（金）10時00分から前売券販売開始。詳しくはTBSチケット公式サイトで案内される。