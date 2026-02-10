Ž¢¤¢¤ó¤Ê¥è¥á¤¹¤°¤ä¤á¤ë¤ïŽ£¤ËŽ¢¸«¤Æ¤í¤èŽ£¡ÄµÁÉã¤ÎÈª¤ò·Ñ¤¤¤À¼çÉØ¤¬Ž¢3Ç¯Ï¢Â³¤·¤¤¤¿¤±¤Ç¶â¾ÞŽ£¤Î¸¶Æ°ÎÏ
ËèÇ¯1·î½é½Ü¡¢ÉÊÉ¾²ñ¤¬¶á¤Å¤¯¤È¿ð±À¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤À¤·¡¢É×¤¬µ¡·ù¤ò»Ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤¤¤¿¤±¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Î¶â¾Þ¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾ù¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£
2019Ç¯10·î¤ËºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¡¢ÍâÇ¯¤Î½é½ÐÉÊ¤Ç¶ä¾Þ¤È¾©Îå¾Þ¡£2Ç¯ÌÜ¤Ç¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¶â¾Þ¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÂè35²óÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é556ÅÀ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¶â¾Þ¤Ï¤ï¤º¤«18ÅÀ¡£¤·¤«¤âÆà½ïÈþ¤µ¤ó¤¬ºÏÇÝ¤¹¤ëÉÊ¼ï¤Ç¤Î¶â¾Þ¤Ï¡¢18ÅÀÃæ8ÅÀ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
4500¶Ý¾²¤Î¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤¬¡¢²¿Ëü¶Ý¾²¤òÊú¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏÇÀ²È¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤Î²÷µó¡£¡ÖÊ¬Êì¤¬¾®¤µ¤¤Ãæ¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤ë¤Î¤È¡¢Ê¬Êì¤¬Âç¤¤¤Ãæ¤Ç¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï²ÁÃÍ¤¬°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
ÉÊ¼ï¤ò¹Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¡£Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤Ï¤·¤¤¤¿¤±¤Î¡ÈÀ³Ê¡É¤ò´°Á´¤Ë¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿å¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤ÈÈ©´¶³Ð¤Ç¤ï¤«¤ë¡£²¹ÅÙ¤¬Å¬²¹¤Î23ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶Ý¾²¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¿å¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢4500¸Ä¤Î¶Ý¾²¤È¤ÎÂÐÏÃ¤À¡£
¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤ò¤¤«¤»¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¼çÆ³¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤·¤¤¤¿¤±¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯¾¦800¡Á1000Ëü±ß¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¤ë2Ç¯¤âÁ°¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤Î¼¹Ç°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÀäÂÐ¤¢¤½¤³¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡×ºÏÇÝÁ°¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â¾Þ
µÞÀÂ¤·¤¿µÁÉã¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥éºÏÇÝ¤ò·Ñ¤¤¤À2016Ç¯¡£
10·î°Ê¹ß¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥éºÏÇÝ¤Ï¡ÈÂÔ¤Ä´ü´Ö¡É¤ËÆþ¤ë¡£ÎÐ¤ÎÍÕ¤¬²«¿§¡¢¤½¤·¤ÆÃã¿§¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÍÜÊ¬¤¬º¬¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£1·îº¢¤Ë¸Ï¤ì¤¿ÍÕ¤ò´¢¤ê¼è¤ì¤Ð¡¢½Õ¤Ë¤Ï¿·²ê¤¬´é¤ò½Ð¤¹¡£¡Ö10·î¡Á1·î¡¢¼ê¤¬¶õ¤¯»þ´ü¤Ë²¿¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢JA¤Î»ØÆ³°÷¤«¤é¡Ö¤·¤¤¤¿¤±¡×¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤À¤·¤¤¤¿¤±ÍÑ¤Î¥Ï¥¦¥¹¤â¤Ê¤¤2017Ç¯1·î¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÉÊÉ¾²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¡ÖºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¼þ°Ï¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ò·Ñ¤¤¤À»þ¡¢°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁêÃÌ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤éÉÊÉ¾²ñ¤ä¸¦½¤²ñ¤Ë½Ð¸þ¤¡¢»°½Å¸©Æâ¤Î¤·¤¤¤¿¤±ÇÀ²È¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÏÇÝÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×
±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤º¤ËË¬¤ì¤¿ÉÊÉ¾²ñ¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¤¢¤ë¡£²ñ¾ì°ìÌÌ¤ËÊÂ¤Ö¤·¤¤¤¿¤±¡£¤½¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¡Ö¶â¾Þ¡×¤Î»¥¤È¤È¤â¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿°ïÉÊ¤Î¿ô¡¹¡£
¼«Ê¬¤¬ºÏÇÝ¤·¤¿¤·¤¤¤¿¤±¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤½¤³¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡½¡½¡£
¢£¡ÖÇä¤ê¾å¤²¡×¤è¤ê¡Ö¾Þ¡×
2019Ç¯10·î¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÎÇä¤ê¾å¤²600Ëü±ß¤òÅê¤¸¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËºÏÇÝ¤ò³«»Ï¡£4000¸Ä¤Î¶Ý¾²¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÇÅê»ñ³Û¤ò²ó¼ý¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾Þ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£
¡Ö¼õ¾Þ¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£µÁÉã¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ò·Ñ¤¤¤À»þ¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ê²Ç¡¢¤¹¤°¼¤á¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡ØÀäÂÐ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤À¤¬ÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¶â¾Þ¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿»ö¼Â¤Îº¬µò¤ò¼¨¤»¤ë¡£5Ç¯ÌÜ¤Îº£¤Ï¡¢¶â¾Þ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ø¤Î¤¤¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¤·¤¤¤¿¤±ºÏÇÝ¤Ç¡Ö»þ´Ö¤òºî¤ë¡×
2019Ç¯¤Ë¤·¤¤¤¿¤±¤òºÏÇÝ¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¿ð±À¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î·Ð±Ä¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£4¡Á9·î¤Ï¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¢10·î¤«¤é3·î¤Ï¤·¤¤¤¿¤±¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ýÆþ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼èºà¤ÇË¬¤ì¤¿10·îËö¡¢É®¼Ô¤Ï¼ý³Ï¸å¤Î¤·¤¤¤¿¤±¥Ï¥¦¥¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£4500¸Ä¤Î¶Ý¾²¤¬Ãª¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¾®¤µ¤Ê²ê¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²ô°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÇºÇÂç1¥¥í¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¶Ý¾²¤Ï¡¢¼ý³Ï¤ò½ª¤¨¤ë¤È10Æü¤Û¤ÉµÙ¤ß¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¼ý³Ï¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬Íè¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç9²ó¤«¤é10²ó¡£¤É¤ì¤À¤±¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤«¤Ï¡¢ºÏÇÝ¼Ô¤ÎÏÓ¼¡Âè¤À¡£
¡Ö1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÏÀµÄ¾¡¢²¼¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£»×¤¨¤Ð¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤¿¤Ï¤º¡×¡£5Ç¯ÌÜ¤Îº£¡¢Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤Ï9¥¿¡¼¥ó¤ò¤¤Ã¤Á¤ê²ó¤·ÀÚ¤ë¡£
2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¡¢4000¾²¤«¤é4500¾²¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£´¥Áç¤·¤¤¤¿¤±¤äÁ´¹ñÈ¯Á÷¤âµ°Æ»¤Ë¾è¤ê¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤À¤±¤ÇÇ¯¾¦800Ëü¡Á1000Ëü±ß¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é200Ëü¡Á300Ëü±ß¤Ï¿¤Ó¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤¤¤¿¤±ºÏÇÝ¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ë¤Ê¤¤¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ïµ¤²¹¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ËèÆü¿¤ÓÂ³¤±¡¢¼ý³Ï¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤ÏÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤ÏÅôÌý¤ÎÃÈË¼µ¡¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ï23ÅÙ¡¢Ìë¤Ï10ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¡£ÃÈË¼¤òÀÚ¤ì¤Ð¥Ï¥¦¥¹Æâ¤¬Îä¤¨¤ë¤¿¤áÀ®Ä¹¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Â©»Ò¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Æü¤Ï¡¢Ä«¤À¤±¼ý³Ï¤·¤ÆÃÈË¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÇÀ¶È¤ÈÀ¸³è¤ò²ó¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢ÀßÈ÷¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¡Ö»þ´Ö¤òºî¤ì¤ë¡×ÍøÅÀ¡£ºÏÇÝ¤¹¤ëºîÊª¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤·¤¤¤¿¤±ºÏÇÝ¤Ï¼ýÆþ¤È²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ÎÎ¾Êý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£É×¤âÃ¦¥µ¥é¡¢»ö¶È¤ò³ÈÂç
¡Ö¤â¤¦¡¢¤¤¤Ä¼¤á¤Æ¤â¤¨¤¨¤Ç¡×
Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤¬É×¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢2021Ç¯¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤¤¤¿¤±¤À¤±¤ÇÇ¯¾¦800¡Á1000Ëü±ß¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð2000Ëü±ßÄ¶¡£ÇÀ¶È¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¼ýÆþ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤ÎÃ¦¥µ¥é¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢1500Ëü±ß¤òÅê¤¸¤Æ¥¢¥¹¥Ñ¥é¥Ï¥¦¥¹¤ò8Åï¤«¤é15Åï¤Ë³ÈÄ¥¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¼ý³Ï´ü¡¢Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤ÏÄ«4»þ²á¤®¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢ÇöÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿4»þÈ¾¤«¤é¼ý³Ï¤ò»Ï¤á¡¢11»þ¤Ë2²óÌÜ¤Î¼ý³Ï¡£¿¿²Æ¤Ï¸á¸å1»þ¤Ë¤Ïºî¶È¤ò½ª¤¨¤Ê¤¤¤ÈÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡£Â©»Ò¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁ÷·Þ¤Ï¡¢ÊÒÆ»1»þ´ÖÈ¾¡£Îý½¬¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÌë10»þÈ¾¤Ëµ¢Âð¤·¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿²¤ë¤Î¤Ï¿¼Ìë12»þ¡£É¬Á³Åª¤ËÃ»»þ´Ö¿çÌ²¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤À¡£
¡Ö»ä¤ÈÃ¶Æá¤Ï¡¢¥¬¥Á¤Ç365Æü»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢ËèÆüÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¨¤É¡¢µÙ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Öº£ÆüÀäÂÐ¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¡×¤È¡Öº£Æü¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤»Å»ö¡×¤òÊ¬¤±¡¢Ä«¤Ë¡ÖÃë¿²¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¡¢½Ð²Ùºî¶È¤À¤±½ª¤¨¤Æµ¢¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÊÆ¤äÌîºÚ¤¬¹â¤¤¤Ã¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÁáÄ«¼êÅö¡¢Ã¯¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤Ï¡¢ÇÀ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÅê»ñ¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â²¿¤«¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÌîºÚ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤È¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÀïÎ¬
Á´¹ñÈ¯Á÷¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ËÌîºÚ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ê¤é¡¢Ä«¤Î¼ý³Ï¸å¤¹¤°¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎµÒ¤Ï¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤ÏÊÌ¤Îºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤ËÅÅÏÃ¤·¡¢¿ôÆü¸å¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤ËÍè¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÅÅÏÃ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
2023Ç¯5·î¡¢200Ëü±ß¤òÅê¤¸¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤òÀßÃÖ¡£
¡Ö´°Á´¤ËÍ·¤Ó¿´¤ä¤Í¤ó¡×
¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÃæ¤Ë¥á¥À¥ë¤¬1ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1²óÌµÎÁ¤Ç²ó¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£Ãæ¿È¤Ï¿ð±À¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥°¥Ã¥º¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤é¥é¥à¥Í¡£Åö¤¿¤ê¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¾¦ÉÊ¤ä²Ã¹©ÉÊ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç3000¡Á4000±ßÁêÅö¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò¸åÆüÈ¯Á÷¤¹¤ë¡¢ÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¡£
¡ÖÂ»¤·¤ÆÆÀ¼è¤ì¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£Åö¤¿¤ê·ô¤ÇÆÏ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¿ð±À¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£10¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ1¿Í¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤Þ¤¿Ã¯¤«¤Ë¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×
Åö¤¿¤ê·ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç20·ï°Ê¾å½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÁáÄ«¤«¤é¹ÔÎó¡¢30Ê¬¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤ë
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ«6»þ¤«¤éµÒ¤¬Îó¤òºî¤ë¡£¡Ö5»þ¤Ë¥¿¥¤¥Þ¡¼¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¸©³°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ö¤âÊÂ¤ó¤À¡£Áá¤±¤ì¤Ð30Ê¬¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¡¢ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£È¾Ç¯¤Ç200Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤Ï²ó¼ý¤Ç¤¤¿¡£
2024Ç¯¡¢Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤ÏÇÀ»³µùÂ¼½÷À³èÌöÉ½¾´¤Î½÷Àµ¯¶È¡¦¿·µ¬³«ÂóÉôÌç¤ÇÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»ë»¡¤ËÍè¤¿¿³ºº°÷¤¿¤Á¤ÏÆÃ¤Ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤ÇÀ¶È¤ÎÅ¸³«¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
É®¼Ô¤¬¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ç®ÎÌ¤è¤ê¤â¥È¡¼¥ó¤¬Íî¤Á¤¿¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¾Þ¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤Î¶â¾Þ¤ÎÊý¤¬´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
¾®À¼¤Ç¤½¤¦¸À¤¤¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¸©¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¾Þ¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐ¤Ë¼è¤ë¤È·è¤á¤Æ¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾Þ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÉ½¾ð¤«¤é¤Ë¤¸¤à²¹ÅÙº¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÇÀ¶È¤Ø¤ÎÇ®¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÇÀ²È¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
µÁÉã¤«¤é¥¢¥¹¥Ñ¥éÇÀ²È¤ò·Ñ¤°Á°¡¢Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤¬ÇÀ¶È¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¥À¥µ¤¤¡¢ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡¢±ø¤¤¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¤À¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÇÀ²È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·è¤á¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ëÉþ¤òºî¤Ã¤ÆÃå¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊÈ±·¿¤ÇÈª¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÈÇÀ²È¤é¤·¤¯¤Ê¤¤ÇÀ²È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¿ð±À¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÏÇ¯¾¦2000Ëü±ßÄ¶¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë¤ÏÁáÄ«¤«¤é¹ÔÎó¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤Ç¶â¾Þ3Ï¢ÇÆ¡£¤«¤Ä¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÊÐ¸«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç°ì¤Ä¤º¤ÄÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÀ¶È¤Ç²Ô¤®¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤Ç²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢¥À¥µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯¡£
¡ÖÇÀ¶È¤Î¡È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡É¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢Æà½ïÈþ¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥«¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤ÆÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿©¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÇÀ¶È¤Ï¿©¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê·È¤ï¤ì¤ë¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÊª¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌîºÚ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï·¼ãÃË½÷¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÇÀ¶È¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡×
¤ß¤Ä¤Ï¤é ¤Þ¤ê¤³¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç6Ç¯¡¢Ìô¶É»öÌ³8Ç¯¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦SDGs¡¦¼Ò²ñÊ¡»ãÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¦PRµ»ö¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¹Êó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®Ãæ¡£½¾Íè¤Î¾ï¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤½¤Ã¤È²ò¤¤Û¤°¤·¡¢¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ä¿´¤ÎË¤«¤µ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤«¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ëµ»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ ¤ß¤Ä¤Ï¤é ¤Þ¤ê¤³¡Ë