»õ²Ê°å»Õ¤ÎÌÚÂ¼Î´´²»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤Ë¤Ï»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤!!¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤Î»õ¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡Û¡×¤¬¡¢¡Ö»õ¼þÉÂ¤Ë¸ú¤¯¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬°ì¶¯¤Ç¤¹¡£»õ¼þÉÂ¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉûºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»õ¼þÉÂ¥±¥¢¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ÎÀ®Ê¬¤ò²òÀâ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤È¡¢¤½¤Î»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÇÌÚÂ¼»á¤¬»õ¼þÉÂ¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂè°ìÁªÂò¤«¤Ä¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¯¥í¥ë¥Ø¥¥·¥¸¥ó¡×¤È¤¤¤¦»¦¶ÝÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ê¬¤Ï»õ¼þÉÂ¶Ý¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢¥×¥éー¥¯¤Î·ÁÀ®¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö°ìÂò¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¯¥í¥ë¥Ø¥¥·¥¸¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÂåÉ½Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¡Ö¥³¥ó¥¯ー¥ëF¡×¤À¡£ÌÚÂ¼»á¤Ï¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡Ö°ì¶¯¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢»õ¼þÉÂ¤Î¼£ÎÅÃæ¤Î´µ¼Ô¤ËºÇ¤â¿ä¾©¤Ç¤¤ë¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÉûºîÍÑ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Ä¹´üÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È»õ¤¬Ãã¿§¤¯Ãå¿§¤·¤¿¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»õÀÐ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì£³Ð°Û¾ï¤Î¥ê¥¹¥¯¤â»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ã»´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬¿ä¾©¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
»õ¼þÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤ä¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖCPC¡Ê±ö²½¥»¥Á¥ë¥Ô¥ê¥¸¥Ë¥¦¥à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»¦¶ÝÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£»õ²Ê°å±¡¤Ç°·¤ï¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¥ó¥À¥ß¥ó ¥Ï¥Ó¥Ã¥È¥×¥í¡×¤ä¡Ö¥·¥¹¥Æ¥ÞSPT¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¬ー¥°¥ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼»á¤Ï¡¢»õ¼þÉÂ¤¬²þÁ±¤·¤¿¸å¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¶¯Ä´¡£¼«¿È¤Î¾É¾õ¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÀ®Ê¬¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ó¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊä½õÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»õ¼þÉÂ¥±¥¢¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉºö¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î¸ý¸µ¤ä»õ¤¬·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª