2月16日放送「CDTV」第2弾出演者＆楽曲発表 M!LK・中島健人・LDH選抜メンバーら
【モデルプレス＝2026/02/09】TBSでは、2月16日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティスト第2弾と楽曲が発表された。
【写真】人気5人組アイドル、ゴージャスな最新ビジュ
M!LKはグループ初の両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」から最新曲の「爆裂愛してる」を地上波のテレビ初パフォーマンスで魅せる。さらに、先日出演を発表した中島健人の歌唱曲が決定。自身が作詞作曲を手掛け、彼の裏に存在する”神秘的な影”を表現した最新曲「XTC」をフルサイズテレビ初披露する。
人気企画「踊ってみた企画」では、Snow Manの「カリスマックス」をパフォーマンスするLDH選抜メンバーを発表。中務裕太（GENERATIONS）、世界、澤本夏輝、堀夏喜（FANTASTICS）、SHOW、TAKUMI、HINATA、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）、小川桜花、山口綺羅（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）の精鋭メンバーで魅せる。（modelpress編集部）
アンジェラ・アキ「Pledge」「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」
＝LOVE
Aぇ! group「Again」
King & Prince「Waltz for Lily」「Theater」
超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）「画面越しのエンジェル」
中島健人「XTC」
なにわ男子「HARD WORK」
NAZE「BABYBOO」
HANA「Cold Night」
M!LK「爆裂愛してる」
【踊ってみた企画】「カリスマックス」（Snow Man）
中務裕太（GENERATIONS）
世界、澤本夏輝、堀夏喜（FANTASTICS）
SHOW、TAKUMI、HINATA、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
小川桜花、山口綺羅（Girls2）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気5人組アイドル、ゴージャスな最新ビジュ
◆2月16日放送「CDTV」出演アーティスト第2弾発表
M!LKはグループ初の両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」から最新曲の「爆裂愛してる」を地上波のテレビ初パフォーマンスで魅せる。さらに、先日出演を発表した中島健人の歌唱曲が決定。自身が作詞作曲を手掛け、彼の裏に存在する”神秘的な影”を表現した最新曲「XTC」をフルサイズテレビ初披露する。
◆出演アーティスト・楽曲 （※50音順）
アンジェラ・アキ「Pledge」「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」
＝LOVE
Aぇ! group「Again」
King & Prince「Waltz for Lily」「Theater」
超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）「画面越しのエンジェル」
中島健人「XTC」
なにわ男子「HARD WORK」
NAZE「BABYBOO」
HANA「Cold Night」
M!LK「爆裂愛してる」
【踊ってみた企画】「カリスマックス」（Snow Man）
中務裕太（GENERATIONS）
世界、澤本夏輝、堀夏喜（FANTASTICS）
SHOW、TAKUMI、HINATA、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
小川桜花、山口綺羅（Girls2）
【Not Sponsored 記事】