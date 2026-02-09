チャンネル登録者数288万超の人気YouTuber、加藤ひなたさんが、2026年2月5日にYouTubeを更新。「豊胸疑惑」がささやかれているとして、真相を語った。

「豊胸疑惑について終止符を打ちます」

加藤さんは5日にXでも「豊胸疑惑について終止符を打ちます」と投稿していた。さらにYouTubeで「怒ってます。マジで怒ってる」と切り出し、「豊胸って言われすぎ」ていると明かした。

加藤さんはバストアップのため「めちゃくちゃ努力をしてきた」という。豊胸のクリニックを訪れ、医師から手術の傷がないことと、エコー検査で脂肪注入の痕跡がないこともお墨付きを受けていた。大胸筋が厚いことを指摘され、「だって鍛えてる。鍛えてのバストアップをやってます」と明かしていた。

加藤さんがバストアップした方法は、「バストの形をきれいにして大きく見せる」。詳しくは後日公開する予定だというが、その方法で血行がよくなり、栄養が行き渡るようになったことでバストアップが実現したと語った。

食事管理も追って紹介するとのことで、「メソッドの発表までめちゃくちゃ準備してるから、楽しみににしててください」と呼びかけていた。