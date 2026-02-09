【ドロヘドロ】新キービジュアル公開！ 4月1日（水）より全世界ほぼ同時配信開始！
『ドロヘドロ Season2』の配信が、2026年4月1日（水）より、毎秋水曜日の23：00に決定。新キービジュアルが公開。キャストコメントも到着した。
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年1月12日に奇跡のTVアニメ放送を果たし、ファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとして2026年春に全世界ほぼ同時配信が決定、歓喜の声が上がり話題となった。
このたび、新たにキービジュアルを公開。キャラクターデザインを担当する岸友洋による描き下ろしで、カオスで独特な世界観のなか、個性豊かなキャラクターたちの姿が描かれている。カイマンや煙ファミリーとも因縁のある十字目のキャラクターたちが新たに描かれており、波乱に満ちた展開を予感させる、期待高まるビジュアルとなっている。
また、Season2の配信が、2026年4月1日（水）より毎週水曜日23：00から、各配信プラットフォームより全世界ほぼ同時配信開始されることが決定した。
TVアニメ『進撃の巨人』The Final Seasonの林祐一郎監督のもと、『呪術廻戦』『ゾンビランドサガ』などハイクオリティで挑戦的な作品を数多く手掛けてきたMAPPAが放つ、観る人すべてが『ドロヘドロ』のカオスな世界観の沼に引き込まれるような物語が展開されるSeason2。4月1日からの配信をお楽しみに。
さらに、カイマン役の高木渉をはじめ、出演キャストからSeason2配信に向けてのコメントも到着。高木さんも「収録の初日はいろいろなことを思い返しながらテンション上がりました！」と、キャラクターとの再会に喜びの声を上げた。
そして、3月8日（日）からはSeason1が、各配信プラットフォームにて拡大配信が決定。4月からのSeason2の配信に向けてぜひチェックを。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
