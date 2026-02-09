110g¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ë3¤Ä¤Îµï¾ì½ê¡£Qi2µ¬³Ê¤Ç¡Ö½¼ÅÅ¤Î°ÌÃÖ¥º¥ì¡×¤È¤â¤ª¤µ¤é¤Ð
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ëQi2µ¬³Ê¤Î½¼ÅÅ´ï¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤é¡¢Æü¡¹¤Î½¼ÅÅ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ´ï¤ò1Âæ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î¸«¤¿ÌÜ¤âµ¤»ý¤Á¤â°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿...¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º½¼ÅÅ´ï¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤³¤Î1Âæ¤Ë
¡Öyi-G Charge¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Apple Watch¤Î3Âæ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÃÖ¤±¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£½Å¤µ¤Ï110g¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤«¤é¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¿ô»ú°Ê¾å¤Ë·Ú¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹¤²¤ì¤Ð¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ö¤á¤Ð¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£½ÐÄ¥Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Èº¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë½õ¤«¤ëQi2¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶
Qi2µ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¹ç·×½ÐÎÏ¤Ï22.5W¡Ê2.5W + 15W + 5W ¢¨¥á¡¼¥«¡¼¸ø¾ÎÃÍ¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÀß·×¡£¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ê¤É¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¡¢ÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤À¤¤¤Ö¸º¤ê¤½¤¦¡£
Æ°²è¤â´Ñ¤ä¤¹¤¤¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤ÎÊØÍø¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢»È¤¦¤È¤¤À¤±¹¤²¤Æ¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ã¤È1¥«½ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅÉôÊ¬¤Ï¼§ÀÐ¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢°ÌÃÖ¤¬¥º¥ì¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¼ºÇÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²£¸þ¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¤Ï¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼Á´¶¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âÉâ¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥â¥Î¤¬À°¤¦¤È»Å»ö¤â¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡Öyi-G Charge¡×¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¡¢°Ê²¼¤è¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¡¢ºÇ¾®µé¤Î½¼ÅÅ´ï¡£ 3ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡ß¹âÂ®½¼ÅÅQi2¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Ë¡£
Image: yi gadget by Komorebi Mall
Source: machi-ya