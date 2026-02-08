東京都心で5センチの積雪観測…鉄道はダイヤ乱れや一部列車で直通運転中止に　8日午前11時の各社運行状況

東京都心では8日午前11時現在、5センチの雪が積もっていて、今後さらに積雪が増える恐れがある。交通障害などに注意が必要だ。

JR東日本は、「首都圏において、降雪が見込まれるため、午前中にかけて、列車の大幅な遅れや行先変更、運休が発生する可能性があります。今後の気象情報にご注意ください」と呼びかけている。

遅れや運休が出ている首都圏の主な路線（午前11時現在）は以下の通り。最新の運転状況については、各社ホームページやXを確認してください。

●東京メトロ

千代田線、半蔵門線でダイヤ乱れ。

有楽町線、副都心線は東武東上線との直通運転を中止。

東西線はJR中央・総武各駅停車 三鷹駅で架線凍結のため直通運転を中止していたが、直通運転を再開。

●都営地下鉄

浅草線、新宿線でダイヤ乱れ。

●東急電鉄

東横線は、遅れと一部列車が運休。東武東上線との直通運転を中止。

田園都市線は、遅れと一部列車が運休。東武スカイツリーラインとの直通運転を中止。

●東武鉄道

東武東上線は運休および遅れ。東京メトロ有楽町線、副都心線・東急東横線との直通運転を中止。

TJライナーは遅れ発生。

東武伊勢崎線特急の一部列車に運休および遅れ。

THライナー4号の全区間を運休。

東武スカイツリーライン〜久喜・南栗橋は半蔵門線との直通運転を中止し、押上〜曳舟駅間の運転を見合わせ。折り返し運転を行っているが、一部列車に運休および遅れ。

東武伊勢崎線久喜以北エリアと東武日光線南栗橋以北エリアは一部列車に遅れ。

東武アーバンパークラインは一部列車に運休および遅れ。

●小田急電鉄

沿線広域で降雪のため、小田原線、江ノ島線、多摩線はダイヤ乱れ。

特急ロマンスカーは運転見合わせ。

東京メトロ千代田線との相互直通列車は見合わせ。

●京王電鉄

京王線、井の頭線は一部列車に運休と上下線に遅れ。

京王ライナー2・4・6・31・32・34・36・38・61・63号とMt.Takao1・3号は運休。

●西武鉄道

池袋線・西武有楽町線・豊島線・西武秩父線は一部列車に遅れと運休。

新宿線は、降雪による車両故障の影響により、西武新宿〜上石神井駅間で運転を見合わせ。運転再開にはしばらく時間を要する見込み。新宿線の特急列車は運転を見合わせ。

●京成電鉄

京成本線京成大久保〜実籾駅間での乗用車接触の影響により、全線で遅れ。

●ゆりかもめ。

列車の本数を減らして運転

●多摩都市モノレール

降雪のため遅れ。

●京急電鉄

平常通り運転。

●つくばエクスプレス

平常通り運転。

●東京臨海高速鉄道

平常通り運転。