「機動戦士ガンダムSEED」の福田己津央監督

ミラノ・コルティナ五輪は7日（日本時間8日）、スノーボード男子ビッグエア決勝が行われ、木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が合計179.50点で、今大会の日本選手団金メダル第1号となった。「きら」という名前が人気アニメ「機動戦士ガンダムSEED」が由来と話題になっているが、同アニメの福田己津央監督が祝福コメントを送った。

初出場の21歳が宙を舞った。最終3本目に決勝最高得点となる90.50点をマーク。逆転で金メダルを獲得した。

ネット上も祝福に包まれたが、気になるのは「葵来（きら）」という下の名前。木村は以前、日本語版五輪公式Xで名前の由来について説明。「葵に来るで漢字は当て字なんですけど、アニメの主人公キャラから取ったみたいな」と笑って明かした。「きら」は人気アニメ「機動戦士ガンダムSEED」のキラ・ヤマトが由来のようだ。

さらに同日、「機動戦士ガンダムSEED」の福田己津央監督が自身のXを更新。木村の金メダルの報道を引用し「おめでとうございます！」と祝福した。福田は名前の由来についても「光栄です。応援してます！」と記していた。



（THE ANSWER編集部）