ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初の金メダルを獲得、木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーの快挙を達成した。早朝の日本が歓喜に沸いたなか、海外では「本当につまらなかった」との失言が飛び出し話題となっている。

予選3位の木村は、決勝1回目に5回転半の大技を決めて首位に立つと、3回目に同じ技でこの日の最高得点となる90.50を叩き出し、合計179.50点となり逆転で金メダルを手にした。木俣も1回目で3位につけると、2回目も85.25をマークし、1回目で2位だった中国の前回王者スー・イーミンを逆転。3回目は得点がつかなかったものの、スーを3点差で振り切り銀メダルを獲得した。

日本のファンにとっては、早朝からテレビ画面に釘付けとなる展開だったが、米紙「USAトゥデイ」は「“退屈だった”：トッド・リチャーズの、マイクを切り忘れての失言が冬季オリンピックを盛り上げる」との見出しで、米国側の反応を紹介。中継したNBC解説者のトッド・リチャーズ氏が、母国選手がメダルを逃したことなどについて触れた後、切り忘れたマイクが彼の声を拾ってしまったようで、「退屈だった」「本当につまらなかった。予選のほうがよっぽどエキサイティングだった」と発言したことを報じた。

日本列島が歓喜に沸いた一方、海外では思わぬ失言が話題となった。



