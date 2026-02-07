ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日（日本時間７日未明）、開会式が行われた。

ＮＨＫの中継で、漫画家・ヤマザキマリさんの解説が「詳しすぎる」とインターネット上で話題になった。（デジタル編集部）

古代ローマをテーマにした漫画『テルマエ・ロマエ』などで知られるヤマザキさんは、サンシーロスタジアムの放送席ゲストとして中継に登場。

開会式の冒頭、イタリアの彫刻家アントニオ・カノーバの作品をテーマにしたパフォーマンスが披露されると、カノーバについて「新古典主義を代表する彫刻家で、（今大会の開催地）イタリア北部の出身」などと解説。また、カノーバの彫刻のモチーフとなった神話について話したりした。

イタリアで歌手・俳優・司会者として有名な「ラファエラ・カッラ」さんにふん装した女性が登場すると、「博識かつおしゃべりがうまい、ダンスもできる。踊る黒柳徹子さん」と解説。同席した女性アナウンサーも「伝わりました」と、絶妙なたとえに感嘆していた。

Ｘ（旧ツイッター）では「ヤマザキマリさん」がトレンド入りした。「これまでの開会式で一番わかりやすいかも」「イタリア愛が伝わってくる」「“イタリア文化オタクの推しに対する大興奮”みたい」と評判だった。

ヤマザキさんは１９６７年東京生まれ、北海道育ち。絵を志すと、母の勧めで１７歳で単身イタリアに渡り、美術史と油絵を学んだ。１９９７年に漫画家としてデビュー。古代ローマ人の浴場設計技師・ルシウスが現代日本にタイムスリップする代表作「テルマエ・ロマエ」は２０１０年に手塚治虫文化賞短編賞を受け、英語やイタリア語などに翻訳出版。映画やアニメにもなった。２０１７年にはイタリア政府から共和国の星勲章を授与された。