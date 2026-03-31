「551の豚まんを新幹線で食べたらだめなのか？」という論争はこれまでたびたび巻き起こっています。3月上旬にもとある実業家がX上で新幹線内でトラブルになったことを報告し、大きな話題を呼びました。そもそもマナーというものは、周りの人々への配慮に基づく礼儀作法であり、法律やルールのような強制力はありません。しかしながらマナー違反の度が過ぎると大きなトラブルに発展することもあります。そこで今回は、そのようなト