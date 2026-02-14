ご飯をお茶碗に盛り付けること、なんて表現する？あなたの地元はどう？選択肢ごと?支持率?詳細を確認Jタウンネットは全国の読者にアンケートを実施。計872人から回答を得た。その結果は......。用意した選択肢は「よそう」「つぐ」「盛る」「よそる」「入れる」「その他」の6つ。それぞれの都道府県で最も多くの支持を集めた選択肢で地図を塗り分けた。青森・岩手では「盛る」、群馬では「よそる」、徳島・香川・愛媛・岡山・広