「日本ハム５−４楽天」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムが今季初の延長戦で今季初のサヨナラ勝ち。４カードぶりの勝ち越しを決め、勝率５割に復帰した。阪神から今季加入した島本が移籍後初勝利。十回から７番手で登板し、１死二塁のピンチを招いたものの、浅村をフォークで空振り三振。村林を敬遠で歩かせて２死一、二塁から黒川を二ゴロに仕留め、その裏の奈良間のサヨナラ打を呼び込んだ。「先頭にフォアボールを