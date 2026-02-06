◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（６日、イタリア・ミラノ）

フィギュアスケートが団体戦からスタート。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が今季世界最高７８・８８点でトップだった。

演技を終えた坂本は「緊張感はいつも通りあったけど、いい緊張感で、いいときの集中力だった。本当に今日は今できる自分の演技ができた。団体戦なので、自分の結果がチームジャパンの点数に響いてくる。とにかくショートをなんとか無事にまとめて終えられたので、『やったあ』っていうよりは、『よかった』っていう気持ちの方が大きかった。チームジャパンのみんな上出来だったんじゃないかなと思う」と喜んだ。

坂本の最後の五輪が始まった。昨年６月、今季限りでの現役引退を表明。同１２月の全日本選手権で５連覇を達成し、女子では史上初の３大会連続五輪出場を決めた。今大会に向けた目標は「団体、個人で銀メダル以上」。２２年北京五輪では、団体で繰り上がりの銀、個人で銅メダルを獲得。世界選手権３連覇の実績を引っさげ、フィギュアスケート史上初の２冠も十分視野にミラノに乗り込んだ。

チーム戦は坂本にとって原動力。国体や国別対抗戦など、団体で争う競技は大きなモチベーション。国別対抗戦では、チームの応援席を進んで飾り付けする。２９日に現地入り後は、ミラノ郊外の合宿地点、ヴァレーゼで調整。男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス・明大）らと練習し、２人がミスなく滑れば中野園子コーチ（７３）から「あなたも頑張りなさい！」とゲキが飛んだ。「モチベーションが上がるメンツと一緒に練習ができたので、すごくいい調整ができた」と、表情を明るくしていた。

男女シングル、ペアと世界のトップを走る日本勢。チーム・ジャパンとしても開幕を前に先陣を切った。坂本は８日のフリーでも起用が見込まれ、シングルを含めると計４演技とフル回転での活躍が期待される。日本フィギュアのエースが、集大成の場でチームをけん引する。

◆坂本 花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市生まれ。２５歳。３歳でＮＨＫ連続テレビ小説の「てるてる家族」を見て憧れ、４歳で競技開始。１７〜１８年シーズンにシニア転向。１８年四大陸選手権優勝。全日本選手権は２５年に５連覇。世界選手権は２２〜２４年に３連覇。２６年ミラノ・コルティナ五輪は日本女子で史上初めて３大会連続五輪出場。１５９センチ。

坂本

「緊張感はいつも通りあったけど、いい緊張感で、いいときの集中力だった。本当に今日は今できる自分の演技ができた。団体戦なので、自分の結果がチームジャパンの点数に響いてくる。とにかくショートをなんとか無事にまとめて終えられたので、『やったあ』っていうよりは、『よかった』っていう気持ちの方が大きかった。チームジャパンのみんな上出来だったんじゃないかなと思う」