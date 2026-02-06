朗報！「Nape Pro」はまだ買える。次の先行販売は2月13日から
いち早く手に入れる、最後のチャンスかも？
ギズモード・ジャパン×Keychron（キークロン）という夢のコラボで開発された、コンパクトトラックボールマウス「Nape Pro」。
昨年のクラウドファンディングでは、なんと3億円を超える反響。年明けにラスベガスで行なわれたCES 2026ではTom's Hardwareが「Best Mouse」に選出されました。正直僕らも驚いています。
そこで、頑張りました。2回目のクラウドファンディング、まもなくスタートします！
Nape Proの販売価格とお届け時期
Nape Proの第二弾クラファン（先行販売）は、2月13日スタート。
具体的には…
・第二弾時期：2026年2月13日（金） 21時〜2026年3月31日（火） 23時59分まで
・Nape Pro販売価格：1万791円（税込・送料別）
・お届け時期：2026年6月〜7月頃に順次お届け予定
・販売場所：GIZMART（オンラインストア「CoSTORY」内にて展開予定）
となっています。
初回販売よりはちょっと高く、お届けできる時期も前回の購入者よりはちょい遅くなっちゃうんですけど、それでもグローバル一般販売前に買える最後のチャンスですね。
ちなみに、次回のクラファンでは、特別仕様のキーボード「K6 Ultra ZMK Special Edition」や、購入者の要望をもとに開発したシェルパームレスト、Nape Pro専用の交換用25mmトラックボールなど、Nape Proをより快適に使えるアイテムたちも参加予定。キーボードとNape Pro、シェルパームレストをセットにした「Nape Proスターターキット」も展開予定です。詳しいラインナップはこちらをどうぞ。
存在を知った時にはクラファン終わっていた…と買い逃した方、ちょっと気になってたんだよなぁ…でも踏ん切りが付かなかった方は、2月13日。GIZMARTをチェックしてみてくださいね！
製造現場（深セン）まで乗り込んで作り込みをチェックしてきたレポートも合わせてどうぞ。
深センKeychronオフィスに潜入。試作機｢Nape Pro｣と初対面してきた
