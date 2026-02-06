Suchmos、対バンツアー開催決定！東京公演には藤井風が出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Suchmosが、リスペクトするアーティストを招いて行う対バン形式のライブツアー『The Blow Your Mind TOUR 2026』の開催を発表した。

■約6年ぶりのリベンジとなる対バンツアー

5月から国内9都市18公演を回る『The Blow Your Mind TOUR 2026』。

本ツアーは2020年に開催予定だったが、世界的なパンデミックの影響により開催中止を発表。2025年の活動再開を経て約6年ぶりのリベンジとなり、多様な音楽性をルーツに持った彼らならではのバラエティに富んだアーティストが揃うステージとなる。

ゲストアーティストには、神奈川公演にIO、愛知公演にGLIM SPANKY、大阪公演にくるり、福岡公演に長岡亮介、北海道公演にcero、宮城公演にハナレグミ、広島公演にGRAPEVINE、新潟公演にThe Birthday、東京公演にFujii Kazeの出演が決定。

各公演のオフィシャルチケット先行（抽選）は、2月7日10時より受付がスタートする。

■ライブ情報

『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』

05/14（木）神奈川・KT Zepp Yokohama ゲスト：IO

05/15（金）神奈川・KT Zepp Yokohama ゲスト：IO

05/20（水）愛知・Zepp Nagoya ゲスト：GLIM SPANKY

05/21（木）愛知・Zepp Nagoya ゲスト：GLIM SPANKY

05/26（火）大阪・Zepp Osaka Bayside ゲスト：くるり

05/27（水）大阪・Zepp Osaka Bayside ゲスト：くるり

05/29（金）福岡・Zepp Fukuoka ゲスト：長岡亮介

05/30（土）福岡・Zepp Fukuoka ゲスト：長岡亮介

06/04（木）北海道・Zepp Sapporo ゲスト：cero

06/05（金）北海道・Zepp Sapporo ゲスト：cero

06/13（土）宮城・SENDAI GIGS ゲスト：ハナレグミ

06/14（日）宮城・SENDAI GIGS ゲスト：ハナレグミ

06/20（土）広島・BLUE LIVE HIROSHIMA ゲスト：GRAPEVINE

06/21（日）広島・BLUE LIVE HIROSHIMA ゲスト：GRAPEVINE

06/25（木）新潟・LOTS ゲスト：The Birthday

06/26（金）新潟・LOTS ゲスト：The Birthday

07/01（水）東京・Zepp Haneda ゲスト：Fujii Kaze

07/02（木）東京・Zepp Haneda ゲスト：Fujii Kaze

■関連リンク

Suchmos OFFICIAL SITE

http://www.suchmos.com/