首都圏の鉄道事業者11社局は、クレジットカードなどのタッチ決済による後払い乗車サービスの相互利用を3月25日に開始する。

オムロン ソーシアルソリューションズ、三井住友カード、ジェーシービー（JCB）、QUADRACと共同で実施し、運賃計算システムと三井住友カードが提供する公共交通機関向けソリューション「stera transit」、QUADRACが提供するSaaS型プラットフォーム「Q-move」が連携することにより、首都圏での後払い乗車サービスの相互利用を実現する。

対象となる鉄道事業者は、小田急電鉄、小田急箱根、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、西武鉄道、東急電鉄、東京地下鉄（東京メトロ）、東京都交通局、東武鉄道、横浜高速鉄道の11社局54路線729駅。

相模鉄道は導入当初は全駅の改札窓口と一部駅の自動改札機で受け付け、西武鉄道は2027年3月までに全路線・全駅へ対象範囲を広げる計画で、箱根登山ケーブルカーと世田谷線は新たな運賃計算システムの対象外とした。

タッチ決済対応のクレジットカードや対象カードを設定したスマートフォンなどを自動改札機の読取部にかざすことで入出場できる。適用運賃は大人の普通旅客運賃（10円単位）とし、小児運賃は設定しない。東京地下鉄線と都営地下鉄線を乗り継ぐ際には連絡普通旅客運賃から70円を差し引くほか、改札外乗り換えでは出場から60分以内に入場した場合のみ適用する。定期乗車券など他の乗車券との併用はできない。