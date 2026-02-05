中国で「みだれ髪の馬」の置物が爆発的人気となったワケは？

午年の春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、山東美術館の馬の置物「馬彪彪」が爆発的人気となっている。その瞳は黒豆のように小さくかわいらしい一方で、たてがみはボサボサに乱れ、楽しげに走る姿がデザインされている。

そんな「馬彪彪」の姿をネットユーザーは、「月曜の朝の私にそっくり」と評し、自らヘアメイクアーティストになって、たてがみをツインテールにしたり、お団子ヘアにしたり、三つ編みにしたりして、「イメチェン」を図っている。



「馬彪彪」のデザインは大雑把に見えるものの、そのモチーフは実は現代中国画の巨匠と評される斉白石の「十二属図」に描かれた「千里を駆ける馬」だ。



文化クリエーティブグッズの「馬彪彪」は、「千里を駆ける馬」のたてがみをボサボサにして誇張することで、よりキュートさを強調している。

「馬彪彪」は黄色や緑、ピンクなど全部で8色。たてがみは羊の毛を使用しており、ユーザーは自分の好みに合わせて、その「ヘアスタイル」を変えて、DIYを楽しむことができる。



「馬彪彪」のファンは学生だけでなく、各世代の社会人にもいる。そして多くのファンが、「自由で、奔放で、何ものにもとらわれない感じが私の精神状態にピッタリ！」「たてがみがボサボサのこの馬を見ると、髪をふり乱しながらも、前進し続ける自分の姿と重なる」といったコメントを寄せている。



では、「馬彪彪」がこれほどの人気になっているのはなぜなのだろうか？

山東美術館の崔文涛（ツイ・ウェンタオ）副館長はその点について、「モチーフにしている『千里を駆ける馬』の特徴を捉えているだけでなく、人々の心をわしづかみにし、消費者の情緒的価値と美的価値を満たしているため」と話した。（提供/人民網日本語版・編集/KN）

