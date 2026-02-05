代官山蔦屋書店のテラスから集合写真！

第135回モーニングクルーズはYCSコラボ！

2026年1月11日、代官山T-SITEでクルマ好きにはお馴染みのイベント「モーニングクルーズ」が開催されました。

今回のモーニングクルーズは「YOKOHAMA Car Session」とのコラボレーションイベント。テーマは「35歳以下のクルマ好き」としてクルマとオーナーが集まりました。若者×カーライフを追いかけるKURU KURAとしては見逃せない！ ということで、当日の早朝7時、代官山T-SITEの駐車場へと向かいました。

ここで改めて、モーニングクルーズとYOKOHAMA Car Sessionについて簡単にご紹介。まずはモーニングクルーズからです。

このイベントは毎月第2日曜日、代官山T-SITEの駐車場にクルマ好きが集まるというカーミーティングです。テーマはその回ごとに異なり、ボディカラーや生産国しばりなど、そのバリエーションは非常に豊かです。

代官山T-SITEは旧山手通り沿いという立地でありながら、閑静な雰囲気を保つエリアに位置し、120台分の平置き駐車場を備えています。クルマで集まるには理想的な環境ですが、騒音などが問題になればイベントの継続は難しくなってしまいます。

100回を超えるモーニングクルーズが開催されてきた背景には、参加者の高いマナー意識があると言えるでしょう。

今回の参加者は男性オーナーが大半を占めているようでした

続いて「YOKOHAMA Car Session」について。35歳以下のクルマ好きを集めたイベントとして、2024年に横浜赤レンガ倉庫で初開催されました。2025年4月には同じ場所で第2回目が開催され、150台近くのクルマが一堂に会しました。

彼らが主催するカーミーティングへの参加条件は年齢のみ。そのため、旧車から最新モデル、スポーツカーからSUVまで、集まる車種は実に多彩です。代官山モーニングクルーズとのコラボレーションは今回で2回目となり、多種多様なクルマとオーナーが集結していました。

なお、モーニングクルーズ×YCSは前回も人気でしたが、今回は参加募集開始からわずか7分で、60台分の参加枠がすべて埋まってしまったそうです。参加者限定で配布されたステッカーも、そのうちレアなアイテムになりそうです（笑）。

もちろん、YCSメンバーそれぞれの愛車も展示。左から本田浩隆さんの愛車「シトロエン BX19TZi」、甲野大輔さんの愛車「ホンダ S2000」、後藤和樹さんの愛車「いすゞ ピアッツァXE」です

どんなクルマが集まったの？

このあたりの並びはヤングタイマーという感じがしますね

さまざまなジャンルのクルマが入り混じることで、独特の空気感が生まれていました

1月の寒空の下、朝早い時間ながら参加者の皆さんが愛車と共に続々と駐車場へと入ってきます。駐車後は、参加者同士でトークを楽しんだり、入場してくるクルマを眺めたり、写真を撮影したりと、思い思いの時間を過ごしていました。

主催者によるオープニングとエンディングの挨拶、集合写真撮影の時間は設けられていますが、それ以外は基本的に自由。この縛りの少なさが、本イベントの魅力のひとつですね。

メルセデス・ベンツ AMG SLSのガルウイングドアを堪能するYCSの甲野さん

どのクルマも魅力的でしたが、やはりスーパーカーは注目の的。メルセデス・ベンツ AMG SLSのガルウイングドアが開いた瞬間や、フェラーリ360モデナのボンネットが開いた瞬間は人だかりができ、「おぉ～」という歓声が上がっていました。

さらに今回は、リアハッチが観音開きのMINIでドリンクを販売する「MINI BAR MIDORI」がモーニング営業を実施。寒空の下に集まった参加者たちを、温かいドリンクでほっと和ませていました。

ミニ クラブマン エステートをカスタムした「MINI BAR MIDORI」

この日はコーヒーやクラフトコーラなどを提供していましたが、早朝の寒さからか、ほとんどの人がホットコーヒーをオーダーしていました

第3回 YOKOHAMA Car Sessionの開催が決定！

この第135回モーニングクルーズ開催直後、第3回目となる「YOKOHAMA Car Session」の開催が決定しました。

開催日は2026年3月21日（土）で、会場は横浜市内です。詳細情報は今後順次発表されるとのことなので、彼らの公式Instagramをチェックしておくことをおすすめします。ぜひ現地でクルマ好きな若者たちのエネルギーに触れてみてはいかがでしょうか。

YOKOHAMA Car Session

https://www.instagram.com/yokohamacarsession/

主催者たちが、どの参加者よりもイベントを楽しんでいるところも良いですね