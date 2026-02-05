Image: 株式会社ジーピー

まだあったか、改良の余地！

世にボードゲームが数あれど、選抜3タイトルを選ぶとしたら？ 人それぞれ好みはおありでしょうが、「カタン」が入ることに異論の余地はないでしょう。

正式名を「カタンの開拓者たち」。1995年ドイツ年間ゲーム大賞受賞のほか、数多くのタイトルを受賞する名作中の名作です。

そんな大人気の「カタン」が、このたびリニューアル。より遊びやすく生まれ変わりました！

祝・30周年！

昨年は「カタン」誕生30周年ということで、発祥であるドイツをはじめ各国でリニューアル版が発売されました。遅まきながら日本語版もリニューアルした、というかたちですね。

カードやボードなどのアートワークが一新され、ルールブックもより見やすくなりました。コマを収納するための専用箱も用意されるなど補助コンポーネントも追加されています。

資源（リソース）の管理、他プレイヤーとの交渉、さらにダイスやタイルによる運要素。かけひきの上手さが如実に表れる「カタン」は、その奥深さゆえ世界中で愛されています。ボードゲームをテーマにした漫画『放課後さいころ倶楽部』の「カタン」の回なんかは名作でしてねぇ…！

より遊びやすくなった「カタン」は、2026年4月発売予定。さらに公式パンフレットによると、リニューアルした拡張版が夏頃に登場予定とのこと。これは一式揃えるチャンス！

それはそうとみんなが選ぶベストボドゲ3選は？ 僕は「ドミニオン」「宝石の輝き」「バトルライン」かなぁ。「パンデミック」や「王への請願」も好きだし、「キャメルアップ」もハチャメチャになっておもしろいよね！

