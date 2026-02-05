【台風情報】台風2号(ペンニャ)のこのあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速は？ 日本方面には向かわず 全国の天気を画像で 気象庁
■台風2号(ペンニャ)
2026年2月5日9時45分発表 気象庁
5日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 ミンダナオ島の東
中心位置 北緯8度25分 (8.4度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北側 330 km (180 NM)
南側 165 km (90 NM)
5日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ミンダナオ島の東
予報円の中心 北緯8度00分 (8.0度)
東経127度20分 (127.3度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
6日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯8度55分 (8.9度)
東経124度25分 (124.4度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
7日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 スル海
予報円の中心 北緯10度05分 (10.1度)
東経121度30分 (121.5度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 155 km (85 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
