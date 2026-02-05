TUY

写真拡大

■台風2号(ペンニャ)

【画像】台風進路・今後の全国の天気

2026年2月5日9時45分発表　気象庁

5日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ミンダナオ島の東
中心位置    北緯8度25分 (8.4度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北側 330 km (180 NM)
南側 165 km (90 NM)

5日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ミンダナオ島の東
予報円の中心    北緯8度00分 (8.0度)
東経127度20分 (127.3度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

6日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯8度55分 (8.9度)
東経124度25分 (124.4度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

7日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    スル海
予報円の中心    北緯10度05分 (10.1度)
東経121度30分 (121.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    155 km (85 NM)

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2448151?display=1