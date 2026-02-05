読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の勝地涼、瀧本美織がW主演を務める新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜よる11：59〜）。第5話が2月5日に放送予定です。

【写真】がむしゃらに仕事に打ち込んで忘れようとする武尊に、壮亮は…

誘拐犯から要求されたのは、「身代金」ではなく 「別の子ども」の誘拐――。

8歳の娘を誘拐された夫婦にかかってきた一本の電話。

「その子を誘拐しなければ、あなた達の娘を殺します」

前代未聞の脅迫に戸惑う夫婦。

「良心か…わが子の命か…」

娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断は─ 自らも《誘拐犯》となることだった。愛する娘を救うため、被害者から一転、加害者になることを選んだ夫婦の運命は！？

真犯人は誰だ！？

なぜ犯人はターゲットを直接誘拐せず、無関係の家族を巻き込んだのか？

その目的は――？

****

8年前に刑事を辞め、現在は防犯セキュリティ会社〈タウン・キーパーズ〉に勤務する鷲尾武尊役を勝地涼さん、その妻の美羽役を瀧本美織さんが演じます。

娘の優香（畠桜子さん）・詩音（泉谷星奈さん）と共に幸せな日々を送っていた家族の日常を、ある日、一変させる出来事が起こって――。

誘拐された家族が誘拐犯になる。ノンストップ考察ミステリー！

本編冒頭のナレーションは人気声優・榎木淳弥さんが担当。共演に、浅香航大さん、真飛聖さん、桐山照史さん、酒向芳さんら演技派俳優陣が脇を固めています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫が、本作のために書き下ろした新曲『echo』。木曜ドラマ2期連続での主題歌担当となります。



読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『身代金は誘拐です』

＜前回のあらすじ＞

8年前、警察官だった武尊は、大学時代の友人・京子（瀬戸さおりさん）の子供の誘拐事件を担当していた。しかし事件当日、犯人と対峙しながらも取り逃がすという、重大なミスを犯してしまう。

そして現在、娘・詩音を誘拐した犯人から、武尊のもとに一本の電話が入る。

「あなたを苦しめるためにやっているんです。同じ苦しみを味わわせるために」という犯人の言葉を聞いた武尊は、当時誘拐された子供の父親で京子の夫・鶴原（川西賢志郎さん）が、詩音の誘拐事件の犯人だと確信した。

事件の捜査を続ける辰巳と卯野（和田雅成さん）の目を逃れながら、武尊と美羽は犯人が指定した現金受け渡し場所に到着。

そこには詩音がいた形跡とともに、衝撃的な光景が広がっていた。

犯人の鶴原が殺害されていたのだ……。

次第にパトカーのサイレンが近づいてくることに気がついた2人。「こんなところを警察に見られたら」と焦っていると、海外製アプリからの着信があり‥…！？

鶴原の死が報道されたことをきっかけに、詩音の誘拐も世間に知れ渡った。

鷲尾家の前に花束を置いていく人や動画撮影をする人もいて、ネット上には武尊の噂話が書き込まれる事態に。

今度こそ詩音を助けるため、武尊は大胆な行動に出ることに！



読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『身代金は誘拐です』

＜第5話のあらすじ＞

8年前、自分のミスのせいで誘拐された鶴原想太くんを救えなかったと配信で明かした元警官の武尊。それが発端で娘の詩音が誘拐されていることを明かし、詩音の情報がほしいと呼びかけたが、この行動が犯人を怒らせてしまう！

あなた方に罰を与えると武尊に告げた犯人は、鷲尾家に荷物を送りつけた。それは人の骨で、詩音が着ていた服の一部も同封されていた……。

鷲尾家の警備をしていた卯野（和田雅成さん）や辰巳（真飛聖さん）が駆けつける中、DNA鑑定の結果は翌日の午後に出ることになった。

翌日。美羽が「あの骨が詩音のものだったら……犯人を見つけ出して殺してやる」と強い決意を語る中、武尊のスマホに「非通知」の電話がかかってくる。