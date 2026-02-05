¡Ú¼ÂÏ¿¡ÛNano Banana Pro¤Ç»Å»ö¤¬ÇúÂ®²½¡ª ¥Ñ¥ï¥Ý»ñÎÁ¤ò£±Æü¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡Ö¿À¤Î³èÍÑ½Ñ¡×
Google¤¬¡Ç25Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¤Î²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ÖNano Banana Pro¡×¡£¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ê»Ø¼¨Ê¸¡Ë¤ÎÍý²òÎÏ¤ÈÉÁ¼ÌÀºÅÙ¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÍÑÅÓ¤Ç¤ÎÍÍÑÀ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢À¸À®AI¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÉ¾²Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢»ñÎÁºîÀ®¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç£±½µ´Ö¤«¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ñÎÁ¤â¡¢Nano Banana Pro¤ò»È¤¦¤È½¤Àµ¤ò´Þ¤á¤Æ£±Æü¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥É²èÁü¤ä¿Þ²ò¤Ê¤É¤ÎÀºÅÙ¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¿À¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊØÍø¤µ¤Ç¤¹¡×
Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¼±¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËX¤Ç¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌòÎ©¤ÄAI»Å»ö½Ñ¤ÈÅ¾¿¦½Ñ¡Ù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤è¤·¤®¡×¤µ¤ó¤â¤³¤¦Àä»¿¤¹¤ë¡£
Nano Banana Pro¤Ï²¿¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤«¡£Â¾¤Î²èÁüÀ¸À®AI¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡£¤è¤·¤®¤µ¤ó¤ÏÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¼¡¤Î£´ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡þÆüËÜ¸ì¤Ë¶¯¤¤
¡Ö°ì¤Ä¤Ï¡¢Nano Banana Pro¤¬²èÁüÆâ¤ËÀ¸À®¤¹¤ëÆüËÜ¸ì¤ÎÀºÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î²èÁüÀ¸À®AI¤Ï²èÁü¤ËÆüËÜ¸ì¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤È¤¡¢Ê¸»ú²½¤±¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Nano Banana Pro¤Ï¥Á¥é¥·¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÊ¸»úÆþ¤ì¤¬¤Û¤ÜÀµ³Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢´Á»ú¤Î¤è¤¦¤Ç´Á»ú¤Ç¤Ê¤¤Ææ¤ÎÊ¸»ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡þÆ±°ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°Ý»ý
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿·¾¦ÉÊ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë£´¥³¥ÞÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³°¸«¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¥³¥Þ¤´¤È¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤òÉÁ¤Ê¬¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥³¥Þ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ÷ËÆ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡þ¼Ì¿¿¤Î¹çÀ®µ¡Ç½¤¬¿Ê²½
¡ÖÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ä²èÁü¤ò¹çÀ®¡¢ÊÔ½¸¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡30Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡¢¢¥¹¡¼¥Ä¡¢£¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢¡ÔÅºÉÕ¤·¤¿²èÁü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë²èÁü¤òºî¤Ã¤Æ¡Õ¤È»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î²èÁü¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡þ»Ø¼¨¤·¤¿¹½¿Þ¤òÀµ³Î¤ËºÆ¸½
¡Ö¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ô¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾åÉô¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¿Þ°Æ¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Õ¤È¤«¡Ô¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò²èÌÌ¤Î±¦²¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¡Õ¤Ê¤É¤Î»Ø¼¨¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ô¼Ð¤á45ÅÙ¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¹½¿Þ¤Ë¤·¤Æ¡Õ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÍ×µá¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Í¥½¨¤Ç¤¹¡×
¡Ö·ÁÍÆ»ì¡×¤¬¸°¡ª
Nano Banana Pro¤ÏÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò¡ÖGemini 3 Pro Image¡×¤È¤¤¤¤¡¢Google¤ÎÀ¸À®AI¡ÖGemini¡×¤äÆ±¤¸¤¯GoogleÄó¶¡¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖNotebookLM¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤ä´ë²è½ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥É²èÁü¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¿Þ²ò¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÀâÌÀ¿Þ¡¦ÁÞ³¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹¹ðÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ð¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¤¬¤¢¤ë¡£
¤è¤·¤®¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ£¶È¡×¤ÇAI³èÍÑ½Ñ¤äSNSÈ¯¿®½Ñ¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î´Ø¿´¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼»ñÎÁ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖGemini¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ä¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Nano Banana Pro¤Ç²èÁü¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²èÁüÀ¸À®¤Ï±ü¤¬¿¼¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¦ÄÌ¤ê¤Î²èÁü¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£ËÍ¤â¤«¤Ê¤ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¸¦µæ¤·¤Æ»î¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤³¤Ç¡¢Nano Banana Pro¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë²èÁü¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Î¥³¥Ä¤äÃí°ÕÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ñÎÁ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¼ç»Ý¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ô²èÁü¤Î¾åÉô¤ËÂç¤¤á¤ÎÊ¸»ú¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¥¤¥é¥¹¥ÈÉ÷¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼Â¼Ì¤Ë¶á¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¡¢Ì¡²è¤Ã¤Ý¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ô¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¡Õ¤ä¡Ô¥Ý¥Ã¥×¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Õ¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ºî¤ê¤¿¤¤²èÁü¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¿Þ²ò¤ä¥Õ¥í¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£²èÁü¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Í×ÁÇ¤ÏÁ´¤Æ¡¢¡È·ÁÍÆ»ì¡É¤ä¡ÈÉû»ì¡É¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
£±½µ´Ö¤¬£±Æü¤Ë¡ª
¤¿¤À¤·¡¢Nano Banana Pro¤À¤±¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤ò°ì¤«¤éÁ´¤Æºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤À¡£¤è¤·¤®¤µ¤ó¤Ï¸úÎ¨Åª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Î»È¤¤Ê¬¤±¡×¤ò´«¤á¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢Gemini¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ØCanvas¡Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢»ñÎÁ¤Î¹½À®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Canvas¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î²èÌÌ¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤ÎºîÀ®¤«¤éÊÔ½¸¡¢¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢½ÐÎÏ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆCanvas¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¸þ¤±¤ÎSNS³èÍÑ½Ñ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥óÍÑ¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¤Î¹½À®°Æ¤òºîÀ®¤·¤Æ¡Õ
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¥¹¥é¥¤¥É¹½À®°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½¤Àµ¤·¤¿¤ê¤Ä¤±²Ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÍó¤Ë¡Ô¤³¤Î¹½À®¤ò¤â¤È¤ËCanvas¾å¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¤È¤·¤ÆÀ¸À®¤·¡¢¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Õ¤È»Ø¼¨¡£¿ôÊ¬¤Ç¹½À®°Æ¤Ë±è¤Ã¤¿Ëç¿ô¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò²èÌÌ±¦¾å¤Î¡Ø¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¡Ù¤ò²¡¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¤Î¡ØGoogle¥¹¥é¥¤¥É¡Ù¤Ë½ÐÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢£±¥Ú¡¼¥¸¤´¤È¤Ë²èÁü¤ò¼«Í³¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Google¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¤ÏGemini¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤³¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¾¡Éé¥¹¥é¥¤¥É¤Ï¡¢ Gemini¤ÎNano Banana Pro¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å¾å¤²¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢Google¥¹¥é¥¤¥É¤ËÅëºÜ¤ÎGemini¤Ï¡¢ÌµÎÁÈÇ¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌµÎÁÈÇ¤Ç¡Ö¾¡Éé¥¹¥é¥¤¥É¡×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÃ¶Google¥¹¥é¥¤¥É¤òÎ¥¤ì¡¢²þ¤á¤ÆGemini¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡£¡Ø²èÁü¤ÎºîÀ®¡Ù¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤é¡Ø»×¹Í¥â¡¼¥É¡Ù¤òÁªÂò¤·¡¢¡Ô¥×¥ì¥¼¥óÍÑ¥¹¥é¥¤¥É¤Ë»È¤¦²èÁü¤òÀ¸À®¤·¤Æ¡£ÆâÍÆ¤Ï¡û¡û¤Ç¤¹¡Õ¤È°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢Nano Banana Pro¤¬²èÁü¤ÎÀ¸À®¤ò»Ï¤á¤ë¡£
²èÁü¤¬À¸À®¤µ¤ì¤¿¤éPC¤ËÊÝÂ¸¡£Google¥¹¥é¥¤¥É¤ò³«¤¤¤ÆÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤òÁªÂò¤·¡¢À¸À®¤·¤¿²èÁü¤Èº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¡£ÌµÎÁÈÇ¤Ç¤ÏÀ¸À®¤Ç¤¤ë²èÁü¤Ë£±Æü£³ËçÄøÅÙ¤ÈÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£
¡Ö»ñÎÁÁ´ÂÎ¤Î¹½À®¤ÏCanvas¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ¸À®¤ÈºÙÉô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏNano Banana Pro¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤»ñÎÁ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç°ì¤«¤éºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌµÎÁÈÇ¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÎÁÈÇ¤À¤È¡ØGoogle¥¹¥é¥¤¥É¡Ù¤Î²èÌÌ¾å¤ÇNano Banana Pro¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¥×¥í¥ó¥×¥ÈÆþÎÏ¤È¥¯¥ê¥Ã¥¯Áàºî¤Ç¡¢½Ö»þ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤òÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÍÎÁÈÇ¤Î¡ØGoogle Workspace¡Ù¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Gemini¤«¤é¡©¡¡NotebookLM¤«¤é¡©¡¡
Nano Banana Pro¤ÏNotebookLM¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
NotebookLM¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿»ñÎÁ¡Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤äPDF¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡Ë¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ÆâÍÆ¤ÎÍ×Ìó¤ä¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÌµÎÁ¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¡£
Nano Banana PRO¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖNotebookLM¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉÀ¸À®¤Ï¡¢»ñÎÁºî¤ê¤ËÈó¾ï¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤Î¡ØSlack¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î»ñÎÁ¤òºî¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Slack¤Î»È¤¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤òNotebookLM¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é¡Ò¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¡Ó¤òÁªÂò¡£10Ê¬¤Û¤É¤Ç½½¿ôËç¤Î¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥×¥í¥ó¥×¥È¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢»ñÎÁºîÀ®¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤¬·àÅª¤ËÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âNotebookLM¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¾ðÊó¤À¤±¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ë¥·¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¸½¾Ý¡Ë¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¿®ÍêÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Û¤ÉÊØÍø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Nano Banana Pro¤Ç»ñÎÁ¤Î²èÁü¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏNotebookLM¤ò²ð¤·¤Æ¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖNotebookLM¤ÇNano Banana Pro¤ò»È¤¦¤È³Î¤«¤Ë¡¢¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯²èÁü¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë»È¤¤¤¿¤¤»ñÎÁ¤ò¼êÁá¤¯ºî¤ë»þ¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢NotebookLM¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿²èÁü¤ò²èÌÌ¾å¤ÇÊÔ½¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢½ÐÎÏ¤¬PDF¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤ÇÊ¸»ú¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¥¹¥é¥¤¥É¤òÂ¤·¤¿¤ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Gemini¤Ç»È¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ç25Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥áÉ÷²èÁü¤Î²Ã¹©¥Ä¡¼¥ë¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿²èÁüÀ¸À®AI¤À¤¬¡¢Nano Banana Pro¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÍÑ¥Ä¡¼¥ë¡×¤Ø¤È¿Ê²½¡£¤â¤Ï¤ä»Å»ö¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤é²èÁü¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î¼Á¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÁÀ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î²èÁü¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÀÆÆ£¤µ¤æ¤ê