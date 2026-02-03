７人組グループ・なにわ男子が４日、京セラドーム大阪で「なにわ男子 １ｓｔ ＤＯＭＥ ＬＩＶＥ ’ＶｏｙＡＧＥ’」の最終公演を開催した。デビュー５周年イヤーに突入し、グループ初の単独ドーム公演を実施。東京ドーム２公演、京セラドームでは史上初となる６日間連続６公演を達成して完走。積み上げてきた人気を証明する全８公演で約３８万人を動員した。

ゴールドの王冠と王子風衣装でド派手に登場した。長尾謙杜（２３）が「大阪で、いや、日本で一番熱い場所にしましょう」と気合を込めると、道枝駿佑（２３）は「ファイナルだぞ！！ここにいるみんな幸せにしてやるよ」と、なにふぁむ（ファンの総称）を熱狂させた。

３時間を超えるステージで、過去最多の全３８曲を熱唱。１曲目には人気曲「ダイヤモンドスマイル −Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ｖｅｒ−」に、幻の２コーラス目の新たな歌詞が追加された楽曲をサプライズ披露した。

旅の始まりを描いた楽曲「Ｔｈｅ Ｇｒｅａｔｅｓｔ Ｖｏｙａｇｅ」では巨大なバルーンにつるされた自転車に乗って最高約３５メートルまで上昇。高層階のファンにも少しでも近づけるようにというメンバーの思いが反映された演出となった。

オリックスファンで知られる藤原丈一郎（２９）は「本拠地です」とハイテンション。８日が誕生日ということで会場で祝福もされた。さらにエース・宮城大弥投手らからビデオメッセージが贈られ、サプライズで尊敬する先輩のＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕から「あの丈が３０歳ですか。８歳からの付き合いですから」と祝われると、祖母、母、父、姉からも次々と映像が届き「信じられへん」（藤原）と驚きの表情を浮かべた。

単独ドーム公演は念願だった。その上、史上初の６日間連続京セラドームを達成。長尾は「先輩で初めてドームライブを見たのが嵐さんのライブだった。同じステージに立てているのはうれしい」としみじみ。プロデューサーを務めるＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・大倉忠義からも「いつか自分たちの力だけでこの場所に帰って来い」と言葉をもらっていた。デビュー５周年イヤーで恩師の期待にも応えてみせた。