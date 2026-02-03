1972年にデビュー曲「ケンメリ」こと、日産スカイラインCMソング「ケンとメリー〜愛と風のように〜」で大ヒットを記録した’70年代を代表するアーティストBUZZ。そのメンバー東郷昌和が、新たなハーモニーの“相棒”百田忠正を迎えて活動する“BUZZ NEXT”のホールコンサートが、2月10日(火)に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで開催される。

BUZZ NEXTは2023年の始動以来、東郷と百田の美しくも力強さのあるハーモニーをアコースティック編成で届けてきたが、今回は久しぶりのバンド編成でのパフォーマンスとなる。’70年代のBUZZの名曲と、2023年以降に生み出された新たな歌が時間軸を超えて混ざり合う、BUZZ NEXTの“今”が詰まったコンサートとなりそうだ。

その東郷と言えば、高橋幸宏(YMO)と縁が深く、小学生時代からの幼馴染であることはよく知られているが、先に紹介した「ケンメリ」は、高橋幸宏の実兄である高橋信之の作曲・編曲・プロデュースによる楽曲。その音源には、若き日の高橋幸宏がドラム、小原礼がベースと、後のサディスティック・ミカ・バンドのリズム隊を担う2人がレコーディングに参加していることも有名なエピソード。この曲の他にも、作詞を高橋幸宏、作曲を高橋信之が手がけた「さよなら列車」や、高橋幸宏が詞を書き、東郷が曲をつけた「出来るだけいつものように」など、70年代BUZZの作品には高橋幸宏が関わった楽曲が多数ある。

そんな中で今回のコンサートでは、高橋幸宏が東郷に残した言葉の一節を基に、兄から弟へのオマージュとして高橋信之が作詞・作曲を行ったBUZZ NEXTのオリジナル曲「あのビルとビルの間に浮かぶ雲が好きなんです〜WORLD HAPPINESS〜」も披露されるとのこと。この作品がライブで聴ける貴重な機会でもある。

このコンサートには、ゲストとして原田真二も出演。BUZZ NEXTと原田真二は、2025年9月にスペシャル・ジョイント・ライブ＜海亀の鼻にストローがささった日＞を開催して大好評を博しており、今回が2度目のジョイントとなる。実は2025年のクリスマスにも両アーティストによる＜海亀の鼻にストローがささった日 第二章＞が行われたが、当日に原田真二がインフルエンザを発症し、やむなく原田が出演を断念したという経緯もあり、今回はいわば“リベンジ・ジョイント”といったところだ。

原田真二

そして急遽、東郷が’90年代にボーカルレッスンを担当した元・東京パフォーマンスドールから、中川雅子、荘埜理恵、鈴木明子といった“教え子”たちのゲスト参加が決定(3人は現在、“ひとりTPDプロデュース東京パフォーマンスドール”のメンバーとして活動中)。

彼女たちはBUZZ NEXTコンサートへの参加に先立ち、高橋信之と東郷のYouTube番組「BuzzるChannel」にも緊急出演。かつての“東郷先生”とのボーカルレッスン秘話を披露しているほか、2月10日のコンサートに向けたファンへメッセージを送っている。彼女たちとBUZZ NEXTの世代を超えたコラボレーションも、今回のコンサートの見どころのひとつとなるだろう。

70年代にBUZZのハーモニーに魅了されたファンはもちろん、当時のBUZZや「ケンメリ」を知らない若い音楽ファンにもぜひ体験してほしい、注目のBUZZ NEXTコンサートだ。

■＜BUZZ NEXT CONCERT 2026「やさしさって。… 今、僕たちは」＞

2月10日(火) 東京・渋谷PLEASURE PLEASURE

open18:00 / start19:00

▼出演

BUZZ NEXT (東郷昌和、百田忠正)

メンバー：平野融(G)、後藤秀人(G)、清水淳 (Dr)、五十棲千明(B)

ゲスト：原田真二、中川雅子 / 荘埜理恵 / 鈴木明子(ex. 東京パフォーマンスドール)

▼チケット

全席指定9,900円(税込)

※入場時、別途ドリンク代￥600必要(現金決済のみ)

・イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/3927230001?P6=001&P1=0402&P59=1

・チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=N7270008

・ローソンチケット：https://l-tike.com/artist/000000001011540/