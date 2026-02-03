指が心地良い、あまりにも。

ロジクールから新しいワイヤレスキーボード「Alto Keys K98M」が発表されました。2026年2月26日発売で、価格は税込み1万8590円。カラーはグラファイトとホワイトの2色。

この「Alto Keys K98M」ですが、ロジクールにとって久しぶりのメカニカルキーボードになります。メカニカルキーボードとは、各キーがバネとスイッチの機械式で動作する仕組みのこと。

キーボードにこだわりがある人はメカニカル推しだったりしますが、実はロジクールでは選択肢が少なかったんですよね。そこの層をすくい上げつつ、キーボード好きを唸らせる仕掛けも盛り込んできたのがこの「Alto Keys K98M」なんです。

安定感がまるで違う、ガスケットマウント

「Alto Keys K98M」のメカニカルに次ぐ大きな特徴は、ガスケットマウントを採用している点です。

一般的に、ガスケットとは接合部分に挟み込むシーリングのような部材のことですが、キーボードの世界では打鍵感に直結するクッション構造として機能しています。一部のゲーミングキーボードもガスケットマウントを採用していますね。

「Alto Keys K98M」の構造図を見てみると、下から2番目に「UniCushion ガスケット」というパーツが。これがガスケットマウントにあたる部分で、タイピングした際の衝撃をギョムっと吸収してくれるワケです。

製品側面にもUniCushionと書かれていますね。ガスケットキーボードはカスタム系キーボード界隈で流行し始めたもので、2021年末頃にはキークロンをはじめとしたキーボードメーカーが採用し始めました。

肝心の打鍵感は、優しく滑らかなコトコト系。独自の「Logi Marble Switches」を採用していますが、いわゆる赤軸に近いリニアな押し心地です。キーはホットスワップ対応で、自由に交換することも可能。ガスケット+好みの軸、といった理想のキーボードを追求できますよ。

キーキャップはPBTダブルショット製法で、印字が剥げにくい仕様。よくあるABS製のキーボードは使い続けるうちに脂でテカってきますが、PBTならばその心配もありません。マットな見た目も高級感があります。

底面にはゴム足とスタンド、それからUSBレシーバー収納部が。筐体サイズが98％とわずかに小さいのもスペース的にありがたく、なおかつ矢印キーやテンキーを諦めてないのも実用的です。

専用ソフトのLogi Option+からは、ファンクションキーなどのカスタムが可能。Chat GPTを呼び出したり、好みのショートカットを割り当てたりと、自分らしい一台に仕上げていきましょ。

ガスケットデビューに最適な一台

JIS規格対応、ガスケットマウント、ホットスワップ対応、そしてテンキー搭載。

スペックだけ見るとかなーりマニアックな一台なんですけど、それがロジクールのような大手から（しかもこの価格で！）出てくるとは…。この仕様が嬉しい人って間違いなくいるだろうし、ロジクール、キーボードも獲りに来てるなッ！

「ガスケットマウントってそんなに違うの？」と気になる人は、ぜひ量販店などでお試しを。打鍵の衝撃がデスクに届かないあのアブソーブ感は、きっと指先が驚くはずですよ。