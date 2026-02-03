広島の古豪・崇徳にとって、昨秋から喜ばしいニュースが続いている。ひとつは、昨秋の中国大会を制し、33年ぶりの選抜出場を決めたこと。そしてもうひとつは、その復活劇に華を添えるように、同校OBである竹丸和幸（城西大--鷺宮製作所）が巨人からドラフト１位でプロ入りしたことだ。

過去、崇徳からドラフト1位で指名された選手は、山崎隆造（広島）、黒田真二（日本ハム１位拒否--日本鋼管福山--リッカー--ヤクルト）、小林宏（広島経大--オリックス）で、竹丸が４人目となる。最速152キロを投じる即戦力左腕は、開幕ローテーション入り、そして新人王へ向けて調整を進めている。



崇徳から城西大、鷺宮製作所を経て昨年のドラフトで巨人からドラフト１位指名された竹丸和幸 photo by Sankei Visual





【転機は高校２年の秋】

「まさかドラフト１位で指名される投手になるとは......。こんなに化けるとは夢にも思いませんでした。指導者として、これほどうれしい驚きはありません」

崇徳を率いる藤本誠監督は、教え子の快挙を感慨深げに語る。社会人ナンバーワン投手、そして今や押しも押されもせぬ巨人のドラフト１位として、シンデレラストーリーを駆け上がる竹丸だが、崇徳時代は決して完成されたエリートではなかった。

竹丸は2017年に崇徳の門を叩いた。二葉中時代は軟式の広島スターズでプレー。身長は160センチに満たない小兵左腕で、チーム内では4番手投手扱いだったが、藤本監督は直感的に光るものを感じて声をかけた。

「当時の竹丸は体も細くて、球速も120キロに届くかどうかでしたが、フォームがとにかくきれいで癖のない投げ方をしていました。体ができれば絶対にいい投手になるだろうなと思ってお誘いしました」

藤本監督がスカウトして獲得したが、これといった実績もなく、目立たない選手だった。

「練習をよくやるなという記憶もなく、私生活でも本当にふつうの子でした。ちょっと言葉は悪いのですが、そんなに印象には残らなかったですね」

転機は高校２年の秋。1976年春の選抜初出場初優勝メンバーで、新日鉄君津（現・日本製鉄かずさマジック）、早稲田大を率いたOBの應武篤良（おうたけ・あつよし）さんが監督に就任すると、広島大会で初のベンチ入りを果たした。

その頃には身長が170センチを超え、3年春の時点で球速は132キロまでアップ。中国大会で登板するまでの投手となった。藤本監督は当時部長として、應武さんの下で成長する竹丸を見守っていた。

「應武さんはよく『左投手は小柄で小刻みにストライクが取れるやつを獲ってこい』と言われていました。竹丸はもともとコントロールがよかったので、四球で自滅するタイプではありませんでした。バネもすごかったですね」

【高校で野球をやめるはずが...】

最高学年となって頭角を現した竹丸だが、上のステージでは野球を続けない意向を固めていた。しかし、城西大の村上文敏監督が視察に訪れたことで、運命の歯車が大きく動き出す。應武さんからは練習会に参加することを強く勧められ、見事に合格を勝ちとった。もし高校限りでグラブを置いていたら、「巨人の竹丸」は存在しない。

「應武さんも『ええもん持っとるのう』くらいだったと思うのですが、やはりその影響は竹丸にとってすごく大きかったと思います」

最後の夏は背番号10でベンチ入り。広島大会4回戦の広島国際学院戦で先発マウンドに上がり、4回1失点と力投するも、1対3で敗れ、高校野球生活は幕を閉じた。

しかし、藤本監督に見いだされ、應武さんによって紡がれた３年間が、その後の飛躍の土台となっていることは言うまでもない。

城西大では、首都リーグ二部で２年春からリリーフとして活躍。４年春にはチームを13季ぶり一部へと押し上げ、同年秋は９試合に登板して３勝１敗、防御率1.52をマーク。そして鷺宮製作所での２年間で152キロを投げるプロ注目の左腕にまで成長するなど、才能を開花させた。

應武さんの病気療養（2022年９月に死去）により、2022年夏から再び崇徳の指揮を執ることになった藤本監督は、竹丸の成長度合いに目を丸くする。

「高校では身長が伸びてみるみる体ができてきましたが、筋力面ではまだ弱かったと思うんです。やはり大学に行ってから球が速くなったと思います。今は、高校の時に比べれば大きくなっていますが、そんなに爆発的にすごい体ではありません。それであれだけ速い球を投げるわけですから、プロになっていいものを食べてトレーニングを積めば、どこまでよくなるんだろうと、末恐ろしい感じがします」

【受け継がれる左腕の系譜】

現在の崇徳には、かつての竹丸を超える逸材が控えている。昨秋の中国大会で３試合連続完封の離れ業を演じ、古豪復活の象徴となったエース左腕・徳丸凜空（りく／２年）だ。昨秋時点で180センチ、76キロの堂々とした体格から、最速140キロのキレのある直球を投げ込む。

「正直、高校時代の竹丸は、今の徳丸のようなパンチはありませんでした」

そう語る藤本監督だが、ふたりのある共通点を指摘する。

「ふたりとも指先の感覚が抜群にいいんです。こればかりは教えられるものではありません」

受け継がれる左腕の系譜。竹丸の存在は、徳丸ら投手陣にとっても大きな刺激となっている。藤本監督も「一ファンとして楽しみです」と期待を込める。

「１年目から活躍してほしいですね。大谷（翔平）選手のように、歴史に名を残す投手になってほしいです」

かつて崇徳の控えだった左腕は今、日本球界の最高峰にたどり着いた。その進化し続ける背中は、甲子園を戦う後輩たちの希望となる。