Photo: Yuhei Tokimatsu

寒い外のベンチやカフェの冷えた椅子など、上半身は何とかなるのに座面だけが永遠に冷たいことって多い。

でも、ダイソーの「あったか折りたたみ座布団」（税込1100円）があれば、USB給電でどこでも即「ホットシート」化できる。

温度は3段階。サイズがやや大きいが、それが効く

Photo: Yuhei Tokimatsu 電源ボタンのクリックで温度切り替えが可能。上から低・中・高

電源はUSB給電式で、低・中・高の3段階で温度調整が可能だ。発熱は座面の中央寄りだが、暖かくなるまでが早くて助かる。「高」にすれば寒空の下でもお尻はポカポカになる。

Photo: Yuhei Tokimatsu

給電端子がUSB Type-Aなところがやや惜しいが、バッテリー収納ポケットがあり、配線が邪魔にならないのはありがたい。

Photo: Yuhei Tokimatsu

正直、収納サイズはコンパクトとは言えない。

でも、面積が広いということは、冷えた座面にお尻がはみ出しにくく、発熱エリアの弱点も感じにくいということだ。

クッションも極厚ではないが、冷たい椅子に直に座るのとは雲泥の差がある。

Photo: Yuhei Tokimatsu

収納は三つ折り。ベルトのスナップボタンで固定できるので、畳んだ状態が崩れない。

持ち手付きで、手提げで持ち運ぶことも可能だ。 サイズはあるが、扱いに気を使わなくていい。この「雑に持てる感じ」が、持ち歩き前提の道具としては大事だった。

あると戻れない、冬の「座る装備」

Photo: Yuhei Tokimatsu

カフェで腰を落ち着ける時、外のベンチでひと息つく時、テーマパークや公園で地面に座る時。 座面が冷たいだけで、体力も気分も削られる。なにより腰にくる、これ本当に。

そんな地味にしんどい瞬間を、モバイルバッテリーとこのマットだけでサクッと解決してくれるのは心強い。

Photo: Yuhei Tokimatsu

極厚クッションでもないし、正直少しかさばる。それでも、冷えた席を休める場所に変えるという一点において、この座布団があるとないでは大違い。

1,100円でこの即効性なら、冬の外出セットに加えてみてはいかがだろうか。

Source: ダイソー