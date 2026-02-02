冷たいベンチ問題、解決。ダイソーのあったか折りたたみ座布団がお尻を救った
寒い外のベンチやカフェの冷えた椅子など、上半身は何とかなるのに座面だけが永遠に冷たいことって多い。
でも、ダイソーの「あったか折りたたみ座布団」（税込1100円）があれば、USB給電でどこでも即「ホットシート」化できる。
温度は3段階。サイズがやや大きいが、それが効く
電源はUSB給電式で、低・中・高の3段階で温度調整が可能だ。発熱は座面の中央寄りだが、暖かくなるまでが早くて助かる。「高」にすれば寒空の下でもお尻はポカポカになる。
給電端子がUSB Type-Aなところがやや惜しいが、バッテリー収納ポケットがあり、配線が邪魔にならないのはありがたい。
正直、収納サイズはコンパクトとは言えない。
でも、面積が広いということは、冷えた座面にお尻がはみ出しにくく、発熱エリアの弱点も感じにくいということだ。
クッションも極厚ではないが、冷たい椅子に直に座るのとは雲泥の差がある。
収納は三つ折り。ベルトのスナップボタンで固定できるので、畳んだ状態が崩れない。
持ち手付きで、手提げで持ち運ぶことも可能だ。 サイズはあるが、扱いに気を使わなくていい。この「雑に持てる感じ」が、持ち歩き前提の道具としては大事だった。
あると戻れない、冬の「座る装備」
カフェで腰を落ち着ける時、外のベンチでひと息つく時、テーマパークや公園で地面に座る時。 座面が冷たいだけで、体力も気分も削られる。なにより腰にくる、これ本当に。
そんな地味にしんどい瞬間を、モバイルバッテリーとこのマットだけでサクッと解決してくれるのは心強い。
極厚クッションでもないし、正直少しかさばる。それでも、冷えた席を休める場所に変えるという一点において、この座布団があるとないでは大違い。
1,100円でこの即効性なら、冬の外出セットに加えてみてはいかがだろうか。
Source: ダイソー
