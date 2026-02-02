こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、全面メッシュデザインによりクリアでバランスのとれたオーディオを実現した、Xiaomi（シャオミ）のポータブルスピーカー「サウンドアウトドア」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

30Wの超高出力が生むパワフルなサウンド。XiaomiのBluetoothスピーカー「サウンドアウトドア」が15％オフ！

キャンプやベランダ、ビーチで音楽を楽しむなら、30Wの高出力とIP67等級の防塵防水性能を備えたBluetoothスピーカーが心強い存在。Xiaomi（シャオミ）の「サウンドアウトドア」は、コンパクトながら迫力ある重低音を実現した注目モデル。今なら15％オフとお買い得です。

本製品は、最大30Wの高出力を実現したポータブルBluetoothスピーカー。アウトドア向けモデルながら音量に余裕があり、屋外でも音が埋もれにくいのが最大の特長です。

内部にはサブウーファーと2基のパッシブラジエーターを搭載。サイズからは想像できないほどの迫力のある重低音を鳴らします。

ポップスやロックはもちろん、低域が重要なEDMやヒップホップでも、音の輪郭が崩れにくく、ダイナミックなリスニング体験が可能なのも◎です。

IP67防塵防水で、アウトドアでも気にせず使える

IP67等級の防塵防水性能に対応しているのも魅力。砂埃が舞うキャンプ場や、突然の雨、水辺のレジャーでも安心して使えます。完全防塵に加え、水没にも耐える設計なので、アウトドア用途との相性は抜群。

また、カーブしたコンパクトボディを採用したポータブルデザインで、バッグに入れても邪魔になりにくいのも嬉しいポイント。タフさと音質を両立しているため、日常使いからレジャーまで幅広く活躍します。

Xiaomiの「サウンドアウトドア」は、30Wの高出力サウンド、迫力ある重低音、IP67等級の防塵防水を兼ね備えたBluetoothスピーカー。アウトドアでも音質に妥協したくない人にとって、頼れる選択肢になりそうです。

Xiaomi サウンドアウトドア Bluetoothスピーカー ワイヤレススピーカー 30W IP67防塵防水 完全ワイヤレス ステレオサウンド対応 Bluetooth 5.4対応 マイク内蔵 アウトドア ブラック 5,133円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2026年2月2日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

