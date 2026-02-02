川麻世がメディアの仕掛けるハニートラップを激白「最初からその女性が記者と繫がっていたとしか思えない」
近年、大御所芸能人のトラブルをきっかけに、「性接待」は大きな社会問題としてクローズアップされてきた。だが、その蛮行は芸能界やビジネスの場にとどまらない。時には、相手を貶めるため、あるいは機密情報を引き出すための手段として使われる――それがハニートラップだ。
甘い誘いの裏で仕組まれるのは、スキャンダルの捏造や弱みの掌握、そして情報漏洩という深刻なリスク。俳優・川崎麻世氏の証言と、元公安捜査官の警鐘から、性と情報が結びつく危うい現実に迫る。
◆メディアが仕掛けるハニートラップ
性接待を仕掛ける側の目的はカネや仕事ばかりではない。時には機密情報を入手する、ないしは相手をハメて貶める手段として用いられる。いわゆるハニートラップだ。元妻との泥沼離婚裁判を経て、’24年に料理研究家・花音氏と再婚した川粼麻世氏が話す。
「最も記憶に残っているのは、20年以上前に元妻の留守中に舞台女優を自宅に連れ込んだと報じられたこと。その日は、舞台の共演者など30人ぐらい呼んで自宅でBBQをやったのですが、一人の舞台女優さんがソファで寝てしまい、その様子を誰かが撮影したんです。そんな写真が流出して不倫だと報じられたので、その媒体と執筆者に損害賠償請求訴訟を起こして勝訴しました。古い話なので詳細は明かしませんが、不倫じゃないのを承知で“不倫ネタ”として売った人物が背後にいたんです」
川粼氏は過去に不倫疑惑を報じられて以降、その甘いマスクもあって遊び人キャラと目されてきた。「そのキャラを演じようと思った時期もある」と言うが、実際には元妻との不和が報じられて以降、記事になったスキャンダルのほとんどがでたらめだったとか。
「10年ほど前に、ある女性誌で一回り以上年下の女性を、僕が妊娠させて“ポイ捨て”したと報じられましたが、まったくのウソです。その女性は10年ぶりぐらいに『相談したいことがある』と連絡をくれたホステスさんで、友人や当時の付き人も交えた場でしか会ったことがないんです。
彼女が泥酔して介抱したことはありますが、当然、手も出していない。なのに、ある日、年配の記者が『〇〇さんと産婦人科に行っただろ？』と汚い言葉で直撃取材してきた。本当に何のことかわからなかった僕は記者に『？』状態だったのですが、最初からその女性が記者と繫がっていたとしか思えない……」
◆もうハニトラには引っ掛からない！
ハニトラを仕掛けてくる女性にはパターンがあるという。
「しばらく会っていないのに『久しぶり！ 相談したいことがあるの』と連絡してくる女性は警戒します。会ってみると、お店の前に明らかにハリコミ記者のものと思われるクルマが止まっていることも多いので……。また、共通の知人はいるけど面識がない女性からのDMも危険。私はそんなDMには返信しません」
相次ぐハニトラで女性不信になった時期もあるとか。
「今の妻とは10年以上前に知り合ったのですが、6年ほどハニトラを疑って2人で会うのは避けていた。元妻との離婚裁判のときに熱心に資料を読み込んだりしてくれて、ようやく『花音はハニトラじゃなかったか』と気づいた（笑）」
今後はハニトラに引っかからないことを祈りたい……。
◆毎年2〜3件はハニトラ事案に関する相談を受けている
性接待は時に呼び名を変えて“接待される側”を罠にハメる。弱みを握られ、情報を抜かれ、スパイの共犯関係に……。これはスパイが暗躍する映画のなかの話ではない。元警視庁公安部外事課の勝丸円覚氏が話す。
「公安捜査官はハニートラップに関する研修も受けていて、国内外の事例や異性による接近工作、最新の手口までを頭に入れて現場でも対応していました。その経験を生かして私は現在、企業のセキュリティコンサルタントとして活動していますが、毎年2〜3件はハニトラ事案に関する相談を受けています。
