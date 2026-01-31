「私、死んだの？」机には菊の花…幽霊になった女子高生が“トイレの花子さん”に告げられた“意外な真実”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／花子さんは何に気付き、何を言ったのか…!?
「わたしは死んだ」という女子高生の衝撃的なセリフから始まる本作。薄くなった体で教室を漂うも、自分の机の上には花瓶と菊の花。誰から見えることもなく、話しかけられることもない。暇になった彼女は、ついつい習慣でトイレへと向かう。その女子トイレで出会ったのが、学校の怪談話で有名な「トイレの花子さん」だった…!!
■ヤンキー気質な花子さんが気づいた「違和感」
「ほんとにいたんだ！きゃあー」と騒ぐ彼女に、花子さんは塩対応だ。それでも「久しぶりに誰かと話せた」と喜ぶ彼女の姿を見て、花子さんはあることに気がつく。「？――おまえ…」言いよどむ花子さんは一体、何に気づいたのか？
この作品を描いたのは、『貧女ハウスへようこそ』(小学館)や、『実録怪談 本当にあった怪奇村／新犬鳴トンネル』(竹書房)などの代表作を持つ三ノ輪ブン子さん(@minowabunko)。短いページ数のなかで意表を突く展開の短編ホラーを得意とする漫画家だ。
■「姉御」と呼びたい花子さんの魅力
『花子さんの言うとおり』に登場する花子さんは、トイレにしゃがんでメンチを切るなど、かなり男勝りだ。三ノ輪さんは、「『トイレの花子さん』というモチーフは、たくさんの人がいろんな形で描いています。自分はどうするか考えたとき、もともと口が悪い女の子が好きなせいか、わりとすっと出てきた設定でした。たぶん自分がもし子どもで話し相手が欲しかったら、こんな子がいいな、って思ったのかもしれません」と語る。
ちなみに、三ノ輪さんの他作品『花子、困る』に登場する“怪異派遣事務所”所属の花子さんと、本作の花子さんは同一人物だという。「怪異派遣事務所にスカウトしました！」とのことだ。
■花子さんの一言で少女は走り出す
ちょっぴり口が悪く、面倒くさそうに突き放すくせに、実は姉御肌で面倒見がいい花子さん。彼女のセリフを聞いて、“ぱぁん”と目の前の視界が開ける少女。その後、彼女は全力で走り出す！読者からは「姐御とお呼びさせてください！」「花子さん…カッコイイ」などのコメントが相次いだ。
取材協力：三ノ輪ブン子(@minowabunko)
