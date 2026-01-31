【山下珈琲店】首里の路地裏で見つけた、昭和レトロな喫茶店

沖縄県那覇市首里にある首里当蔵の龍潭通り、内科と薬局の間にある小路をくぐると現れるこちらのお店。店主が生豆から手廻し焙煎機で丁寧に焼き上げた豆を使った、こだわりの珈琲が楽しめます!今回は珈琲目当てで訪れたものの、常連さんの注文につられて、まずはスパイス香るチャイラテと、どこか懐かしい味わいのプリンを堪能しました。

やさしいスパイスに包まれる癒しのチャイラテ



沖縄の薬草を使ったコーディアルシロップがベースになっていて、すーっと入ってくるスパイスの香りが心地よい一杯。

程よい甘さで、鼻から抜ける香りがとても穏やかなほっと落ち着く味わいでした!

ほろ苦さと濃厚さが重なる、大人のご褒美プリン



やわらかめながら程よい弾力の“王道むっちり系”プリン。卵の優しい甘さがふわっと広がり、生クリームの上にかけられたコーヒー粉末がほろ苦く全体をきゅっと引き締める大人の味わい!



底にたっぷり注がれたカラメルもほどよいほろ苦さで、ハーゲンダッツの濃厚な甘みと相性抜群のご褒美プリンでした。

手廻し焙煎で味わう、首里城ブレンド珈琲

そして2杯目が350円とのことで、せっかくならと珈琲を追加注文!

酸味控えめで、じわ～っと広がる苦味が心地よい、個人的にも好みのタイプ。豆本来の香りとコクをしっかり楽しめました!



店内は、掛け時計が静かに時を刻むアンティーク調の落ち着いた空間。

珈琲の良い香り漂う昭和レトロな空気に包まれながら、ゆっくりとした時間を過ごせる素敵な喫茶店でした。可愛らしいイラスト入りの袋に入った珈琲豆も購入でき、ご自宅でもお楽しみいただけます。

・住所 沖縄県那覇市首里当蔵町2-42 2F

・最寄駅 儀保駅

・アクセス 首里の住宅街にある細い路地を進んだ先の2階。隠れ家のような雰囲気。

・営業時間 10:00～17:00（L.O.16:30）

・定休日 日・月（祝日は休みの場合あり）