首里城

首里城は沖縄県那覇市首里金城町にあるグスクの城趾。正殿は1945年にアメリカ軍の攻撃により消失。現在の正殿は1992年に復元されたもの。2000年には「首里城跡」が世界遺産に登録されている。

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