首里城は沖縄県那覇市首里金城町にあるグスクの城趾。正殿は1945年にアメリカ軍の攻撃により消失。現在の正殿は1992年に復元されたもの。2000年には「首里城跡」が世界遺産に登録されている。
今西酒造が2部門制覇し、2014年以来となる2冠の快挙を達成したという
ガジェット通信
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首里城では安全柵を乗り越え、高さ約8mの石垣で自撮りする姿も
FNNプライムオンライン
事件後も、いまだに募金窓口を一本化できていないと沖縄県庁職員
Smart FLASH
当初、炎は正殿のみで上がっていたが、北殿や南殿に急速に延焼したという
首里城などが臨時休業するとの報道を受け、堀江貴文氏が苦言を呈した
デイリースポーツ
YouTube投稿者を名乗る男性が、心無い書き込みをしたためだそう
J-CASTニュース
5年間で5億円の支出を沖縄県に約束しており、今後も支援を継続する
財経新聞
沖縄出身のアーティストらによるイベントが開かれるのではとの噂も
日刊ゲンダイDIGITAL
保険金で賄う手段があるが、加入している火災保険の評価額は100億3500万円
現代ビジネス
「木曳門」の手前のエリアなど一部区域が散策可能に
読売新聞オンライン