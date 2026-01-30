緑色のテキストが目の前に浮かび上がるスマートグラス「StarV Air2」。

リアルタイム翻訳や音声文字起こし、通知の表示、AIアシスタントの利用など、文字情報と音声で、日々の生活をサポートしてくれるガジェットです。

現在、StarV Air2は絶賛クラファン中。詳細は以下からどうぞ。

【AI・ARスマートグラス】StarV Air2 89,910円 早割限定価格（10％OFF） CoSTORYで購入

今回は、このStarV Air2について｢よくあるご質問｣をまとめました。購入を迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

購入に関するご質問

Photo: 小原啓樹

Q. 値段はいくら？ A. 基本価格は9万9000円（税込）です。GIZMARTでは早期購入者向けの限定価格として、300本限定で早割価格の8万9910円（10％OFF）で販売しています。詳しくは購入ページをご覧ください。 Q. 購入個数制限はある？ A. 2026年3月27日までの販売分については購入個数制限はありません。全体で500個を用意しており、50本を超早割、300本を早割価格で購入できます（超早割の50本は完売しました）。 Q. お届け予定日はいつ？ A. 超早割の50本は1月末から順次出荷予定です。早割、通常販売ぶんは、2月末から順次出荷を予定しています。

ハードウェアに関するご質問

Photo: 小野寺しんいち

Q. メガネとして違和感ないデザイン？ A. 正面からの見た目は、普通のメガネとほとんど変わりません。テンプル（つる）部分は厚みがありますが、横からは気にならない程度だと思います。 Q. メガネ単体で使用できる？ A. スマホとの連携が必要です。専用スマホアプリ｢MYVU AR｣を介して使用します。本アプリは、iOS、Android OS両対応です。 Q. 防水仕様？ A. IP52となっています。 垂れ落ちる水滴には耐えますが、水没や強い雨には非対応です。 Q. バッテリーの持ち時間は？ A. バッテリー容量は204mAhです。翻訳機能などを使いながら、朝から夕方まで12時間使用することができました。 Q. 充電方法は？ A. 右側テンプルの末端にあるUSB-Cポートから行います。 Q. 充電しながら使える？ A. 充電しながらの使用は可能です。 Q. 素材は何？ A. 合成樹脂です。

Photo: 小野寺しんいち

Q. ケースは付属する？ A. 専用ケースが付属します。クロスも付属します。 Q. 表示解像度と、実際の見え方はどんな感じ？ A. 解像度は640 x 480で、レンズを通して見ると、表示領域は体感的に手に持ったタブレット端末の画面サイズ程度に感じられます。

使用感に関するご質問

Photo: 小原啓樹

Q. 重くない？ かけてて疲れない？ A. 重量44gで、一日かけていても疲れませんでした。鼻パッドがあり、安定感もあります。 Q. 表示される情報が、視界の邪魔にならない？ A. 情報は視界の少し下に表示されるため、視線と被りません。また、表示位置は調整可能で、自動消灯機能も用意されています。 Q. 明るい外でも画面は見える？ A. 輝度は2000ニトです。明るい野外でも情報を視認できる明るさです。 Q. 画面の情報、目の前の人に見られない？ A. UIの一部が見える角度はあります。ただ、真正面から覗き込まなければ見えません。

Photo: 小原啓樹

Q. 近視/遠視/乱視 etc...けど、使える？ A. 鼻あての上に被せる形で、度入りのレンズを追加できます。フレーム持ち込み対応の眼鏡屋さんの多くで作成可能です。クラウドファンディングでは、メガネ用クリップも販売しています。

機能に関するご質問

Photo: ギズモード・ジャパン

Q. 何ができるの？ リアルタイム翻訳 / 音声録音・文字起こし / AIチャットボットの利用 / 通知の表示 / ナビゲーション / プロンプター / 音楽再生が主な機能です。詳しくはこちらでレビューしています。 Q. 写真や映像は見れる？ A. 写真や映像の表示は非対応です。エンターテイメントコンテンツの観賞用端末ではありません。 Q. 写真は撮れる？ A. 写真や動画の撮影機能はありません。 Q. ボイスメモできる？ A. 音声の録音機能はあります。録音した音声を文字起こしすることもできます。 Q. 音楽は聞けますか？ A. 音楽再生機能はあります。 Q. 通話できる？ A. 通話に対応しています。

緑のテキストが、目の前に。字と音でサポートする、実用特化のスマートグラス｢StarV Air2｣