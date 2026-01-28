ÉÙ»³¸©É¹¸«»ÔÄ¹¡¢¹âÍº»Ô¤òË¬Ìä¡¡Ä¹´üÅª¤ÊÍ§¹¥´Ø·¸¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤ÎµÆÃÏÀµ´²»ÔÄ¹¤é¤¬ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£27Æü¤Ë¤ÏÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë»ÔÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢28Æü¤Ë¤ÏÆ±»ÔµÄ²ñ¤äÆ±»Ô¸Ý»³¶è¸ø½ê¡ÊÌò½ê¡Ë¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£»ÔµÄ²ñ¤Î¹¯ÍµÀ®¡Ê¤³¤¦¤æ¤¦¤»¤¤¡ËµÄÄ¹¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÍ§¹¥´Ø·¸¤ò´ðÁÃ¤Ë¡¢¼ê¤ò·È¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
É¹¸«½Ð¿È¤ÎÀõÌîÁí°ìÏº¤ÏÆüËÜÅý¼£»þÂå¡¢¹âÍº¹Á¤ÎÃÛ¹Á¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Â¾¡¢¥»¥á¥ó¥È´ë¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹âÍº¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬±ï¤ÇÉ¹¸«»Ô¤È¸Ý»³¶è¤Ï2020Ç¯¤ËÍ§¹¥¸òÎ®ÅÔ»Ô¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¯µÄÄ¹¤Ï¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤äÊ¸²½¸òÎ®¡¢¶µ°é¶¨ÎÏ¡¢Áê¸ßË¬Ìä¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ê¤ë´Ø·¸¶¯²½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¸Ý»³¶è¸ø½ê¤â¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ú¤Â³¤Ê¸²½¤ä´Ñ¸÷¡¢ÅÔ»Ô¸òÎ®¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÁ°¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
É¹¸«»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢27Æü¤Ë¤Ï¹âÍº»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¸þ¤±¤Î¾¦ÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢¼Í¿å»Ô¤Î²ÆÌî¸µ»Ö»ÔÄ¹¤é¤È¿©¤È´Ñ¸÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£28ÆüÌë¤Ë¤â¹âÍº»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ëº©¿Æ²ñ¤ò³«¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
