歌手のGACKTさんが2026年1月28日、Xで話題の「長時間フライト座席選びミーム」をめぐる持論を投稿し、話題を集めている。

機内にはヴィジュアル系レジェンドらが揃い踏み

「これから8時間のフライトです。あなたならどこに座りますか？」

Xで1月下旬頃から流行しているミームだ。長時間フライトを予定しているという飛行機の座席に、人気のアニメキャラクターや「ゆるキャラ」、VTuber、果ては国会議員などが飛び飛びに座っている画像を添えた画像が人気を集めている。

密室空間となる機内での席選びをめぐり、「推しキャラ」の隣の席を選んだり、キャラクター同士の関係性を考えたりと、盛り上がりを見せている。

こうした中、GACKTさんが反応したのは「ヴィジュアル系」メンバーが揃った「座席選びミーム」の投稿だった。自身もヴィジュアル系シンガーとして活動する「我が為ミケ」さんが投稿したもので、豪華メンバーが揃った機内の画像を添えている。

左手奥の通路側は「T.M.Revolution」の西川貴教さん、通路を挟んだ窓際はL'Arc〜en〜Cielのhydeさん。奥から2列目の左側窓際はSHAZNAのIZAMさん、一席空けてGLAYのTERUさん。右手通路側はTHE YELLOW MONKEYの吉井和哉さん、一席空けてJanne Da Arcのyasuさん。3列目は左側窓際にSOPHIAの松岡充さん、一席空けてSIAM SHADEの栄喜さん。右手通路側はLa'cryma ChristiのTAKAさん、一席空けてLUNA SEAの河村隆一さん。そして最前列が両隣を空けた中央にGACKTさん、右手通路側に黒夢の清春さん、中央にDIR EN GREYの京さんが配置されている。

「もし飛んだとしても、無事に着陸できる保証がどこにもない」

各バンドのファンらが盛り上がる中、GACKTさんは自身のXを通じ「これはただの機体じゃない。最初から''ズレ"と"歪み"を抱えている」とし、厳しい見立てをつづった。

「時間通りに飛ぶことはない。仮に全員が揃ったとしても、その歪みは周囲を巻き込み必ず何かを壊す。もし飛んだとしても、無事に着陸できる保証がどこにもない。最悪の場合、墜ちる」

GACKTさんは「これは運や偶然の話じゃない。"流れ"が完全に間違っている」とし、「この機体は、飛ばしてはいけない」と警鐘を鳴らした。

「これだけ歪んだ人たちを同じ機体に乗せると 結末は悲惨なことになる」という。

SOPHIAの松岡さんも、「この飛行機はまず 定時には飛ばない」と主張。「そして 到着地が変更変更になり 結局燃料なくなるから 成田か羽田に戻る」としていた。

投稿には、「この方たちはエコノミーには絶対座らない気がする(笑)」「全盛期の皆様ならとんでもないことになりそうです」など、盛り上がる声が寄せられた。

また、豪華すぎる機内の様子から「パイロットが誰か教えて欲しい！！ この機体を操縦するなんて凄腕パイロット！」「誰かが書いてましたが もしも、機長がYOSHIKIさんだったら 時間になっても現れず そもそも飛ばないから そうしたら安心ですね」と機長に言及する声などもある。