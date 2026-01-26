ÂçÃ«¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡ÄºÇ¶¯±¦ÏÓ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤½¤¦¡×¡¡»×¤ï¤º¸«¤»¤¿¡È¾¯Ç¯¤Î´é¡É
¿·¿Í²¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤¿¹ë²Ú¤Ê¶¦±é¤Ë¡¢SNS¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï³ÆµåÃÄ¤Î¼çÌò¤¿¤Á¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¤ÏÃÅ¾å¤ÎÀÊ¤¬ÎÙ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤»þ´ÖÏÃ¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤â½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤ºÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ëÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£½Ð¿È¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£2023Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£Î©Âç»þÂå¤ËÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎËÜµòÃÏ½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2018Ç¯4·î8Æü¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò¡¢¸½ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¤«¤Ä¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿Æ´¤ì¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¡¢Æ±¤¸¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢2¿Í¤Î¸òÎ®¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ½¾ð¤ËÏÂ¤ó¤À¡¼¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡©¡×¡ÖÂçÃ«¤È¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢ÄÌÌõ¤Ê¤·¤Ç²¿ÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡©¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤óÄÌÌõ¤Ê¤·¤Ç¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÈÌÜ¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦WBC³«ËëÀï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤³¤ì¡×¡Ö¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬ÂçÃ«¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤Î¥·¡¼¥ó¸«¤ë¤ÈÍ¾·×¥¨¥â¤¤¡Ä¡Ä¼¡À¤Âå¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÍí¤ßºÇ¹â¤«¤è¡×¡ÖÂçÃ«·¯¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¿´¤Ê¤·¤«¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Í¡Ä¡Äw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë