交際経験ない成人女性１００人に聞いた 不安第１位は「友人への劣等感」次いで「将来結婚できるのか…」
情報通信の株式会社アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」は２４日までに、成人女性を対象に実施した「交際経験」に関するアンケート調査の結果を公開。交際経験のない女性が抱える不安は「周囲との差・劣等感」が最多であることが分かった。
【交際経験がない成人女性１００人に聞く「交際経験がないことで最も強く感じる悩みや不安は何ですか？」】
●周りの友人との経験の差や劣等感：３７人
●将来、結婚できるのかという漠然とした不安：２３人
●自分に自信が持てないこと：１９人
●特に大きな悩みや不安はない：１５人
●異性との接し方が分からず、緊張してしまうこと：５人
●その他（イベント事などで孤独を感じた時）：１人
【交際経験がない成人女性１００人に聞く「交際経験がない主な理由としてご自身で分析される点は何ですか？」】
●自分から異性にアプローチできない：２７人
●異性と出会う機会が少ない：２０人
●自分の時間を優先してしまう：１８人
●自分に自信がない：１５人
●そもそも恋愛に興味がない：１１人
●理想が高すぎる：６人
●わからない：１人
●その他：２人
【交際経験がない成人女性１００人に聞く「恋愛をしたい、交際相手が欲しいという気持ちは現在ありますか？」】
●ある：６４人
●ない：１４人
●どちらとも言えない：２２人