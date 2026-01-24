交際経験ない成人女性１００人に聞いた　不安第１位は「友人への劣等感」次いで「将来結婚できるのか…」

情報通信の株式会社アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」は２４日までに、成人女性を対象に実施した「交際経験」に関するアンケート調査の結果を公開。交際経験のない女性が抱える不安は「周囲との差・劣等感」が最多であることが分かった。

【交際経験がない成人女性１００人に聞く「交際経験がないことで最も強く感じる悩みや不安は何ですか？」】

●周りの友人との経験の差や劣等感：３７人

●将来、結婚できるのかという漠然とした不安：２３人

●自分に自信が持てないこと：１９人

●特に大きな悩みや不安はない：１５人

●異性との接し方が分からず、緊張してしまうこと：５人

●その他（イベント事などで孤独を感じた時）：１人

【交際経験がない成人女性１００人に聞く「交際経験がない主な理由としてご自身で分析される点は何ですか？」】

●自分から異性にアプローチできない：２７人

●異性と出会う機会が少ない：２０人

●自分の時間を優先してしまう：１８人

●自分に自信がない：１５人

●そもそも恋愛に興味がない：１１人

●理想が高すぎる：６人

●わからない：１人

●その他：２人

【交際経験がない成人女性１００人に聞く「恋愛をしたい、交際相手が欲しいという気持ちは現在ありますか？」】

●ある：６４人

●ない：１４人

●どちらとも言えない：２２人