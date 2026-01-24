「このあたりは10年ほど前は畑ばかりで、ここ数年で新しい家が集まるエリアになりました。以前、市川さんの家に挨拶にいったことがあるのですが、“すごく愛想が悪いな”と思ったのを覚えてますね…」（近隣住民）

1月20日、千葉県松戸市の夫婦が女性を監禁したうえで暴行を加えたほか、金銭を強盗しようとした疑いで逮捕された。

市川陽崇容疑者（38）と妻・奈美容疑者（45）は、‘23年3月、奈美容疑者の6歳年上の姉を松戸市の自宅に監禁し、現金80万円を要求したうえで、腹を蹴るなどの暴行を加えた疑いがもたれている。

「市川容疑者らは‘22年11月から約5カ月にわたり姉を自宅に閉じ込めて金銭を強請り、要求に応じない場合は暴行を加えていたといいます。食事も1日・茶碗一杯分の米のみしか与えられず、姉は『洗脳されていて逃げられなかった』などと話しているそうです。

監禁されていた姉は、隙をみて関係者に連絡して家から逃げ出しましたが、肋骨を骨折するなど全治1カ月の重傷を負ったようです。姉から奪った金額は合計で数千万円にものぼるとみられていますが、取り調べに対して市川容疑者らは容疑を否認しています」（全国紙社会部記者）

実の姉を監禁して暴行を行ったうえ、金銭を奪い取ったという衝撃的な事件――。本誌は、市川容疑者らの素顔を探るべく事件現場となった松戸市の自宅に赴いた。

事件発覚前の市川容疑者らの様子について、前出の近隣住民はこう語る。

「たまに見かけたら会釈をするぐらいの関係でしたが、いつも雰囲気がジトってしていて感じが悪かったんですよ。最近はほとんど家から出てくるところも見たことがなかったですね。旦那さんは町会にはたまに顔を出していたみたいですけど、それほど熱心ではなく、まともな近所付きあいがない人たちでした。

だからこそニュースになって驚きましたね。そもそも夫婦の姿をあまり見かけないので、被害者であるお姉さんという人も見たこともなかったですから。あそこは二世帯住宅みたいですけど出入りはほとんど見たことがなかったので、“いったい何の仕事をしているんだろう”って不思議だったんです」

別の住民からは、市川容疑者らの自宅に事件前から“ある異変”が起きていたという証言も――。

「過去にも何度か警察の方が来ていたことがあったんです。そのときは家族で『何があったんだろうね、トラブルでも抱えているのかな』と話していて、それからしばらくして今回のニュースでお姉さんが監禁されていたと知りました。

基本的にお付き合いもなければ出入りをする姿も見かけないので、どんな人が住んでいたのかも今回はじめてハッキリしたぐらいなんです。この辺りは静かな住宅街なのですが、事件現場からお姉さんが助けを求めるような声は聞いたこともありませんでした」

この家でいったい何が起きていたのか。事件の真相解明が待たれる。